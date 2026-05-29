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南亞今（29）日舉辦股東常會，董事長吳嘉昭表示，今年在電子相關產業全力發展的加持下，第一季的獲利一舉超越前三年的總和，第二季應可大幅增加，預期今年將是相當亮麗的一年，感謝股東長期支持，公司將持續努力創造更好的業績。114年度營收2,599.1億元、微幅增加0.1%；合併稅前利益64.5億元，成長42.8%，稅後每股盈餘0.57元。去年在AI浪潮帶動下，相關供應鏈需求急遽擴張，南亞在電子材料產品、南電公司、南亞科技公司利益皆顯著提升的貢獻下，整體獲利成長。吳嘉昭針對去年各產品經營情況說明，在塑膠加工產品方面，陸續跨入醫療、電子用材料、新能源車等應用領域，並運用深厚加工技術，開發出晶圓保護膜、光電用電子隔離片等高階產品，穩定經營。在化工產品方面則進行產線資產活化，轉向高階電子級化學品、氣體及生技醫療等成長型產業發展，且拓展大陸以外市場。在聚酯產品方面，南亞致力於全聚酯回收，且自主研發織物智慧分類技術，推出聚酯再生品牌「SAYA餘創」。近年來更積極開發及拓展差別化產品，並與日本同業合作，擴大纖維產品應用領域，佈局高附加價值的產品市場，營收成長。在電子材料方面，AI技術不斷進化，相關企業持續進行軟硬體投資，營造出電子材料產品有利的經營環境，南亞全力開發高階及特殊產品，驅動南亞CCL、銅箔、玻纖布，以及子公司南亞電路板的ABF載板、BT載板，與轉投資的南亞科技公司營運利益皆向上攀升。