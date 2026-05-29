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台中東勢的「新丁粄」不僅是客庄逢年過節、祈求平安與分享新生喜悅的傳統米食，更是承載深厚底蘊的文化藝術品。為將此獨特客家技藝推廣至海外，全球台灣客家聯合總會理事陳永和及楊長能專程前往東勢尋根。在台中市政府客家事務委員會的安排下，拜訪擁有四十餘年製粄資歷的職人吳新發，深刻體驗傳統新丁粄的製作精髓，將客家文化的「根」與「味」烙印心中。中市客委會指出，在台中客家庄，每逢家中有新生命誕生便會「打粄」，製作新丁粄向祖先與神明報告，並祈求孩子平安成長。這項百年傳統的核心在於「分享喜悅」與「傳遞祝福」，鄉親們會將做好的新丁粄分送鄰里，象徵整個客庄共同迎接新生命的幸福感。而自23歲退伍即繼承家業的吳新發師傅，正是讓這份香氣飄香半世紀的重要推手。吳新發也大方公開製粄秘訣。他指出，東勢客家新丁粄與閩南紅龜粿最大的不同，在於堅持採用「熟粄」工法與「花豆」內餡。百分之百純糯米經浸泡、磨漿、壓乾並染成喜慶紅色後，必須先「不包餡蒸熟」，待冷卻成「粄脆」後才能包餡印製，這正是粄皮Q彈有嚼勁的關鍵。此外，深受大眾喜愛的花豆內餡極度考驗火候。花豆需先浸泡6至10小時，再以小火熬煮約1小時，期間必須全神貫注不斷攪拌，精準控制火候以防燒焦或受熱不均。唯有煮到軟爛後攪拌烘乾，才能呈現綿密順口、甜而不膩的絕佳風味。這份對品質的堅持，讓吳師傅成為每年農曆春節與「東勢新丁粄節」最忙碌的達人。吳師傅笑稱，東勢鄉親無論生男或生女都會打粄還願，重量從精緻的2兩到壯觀的上百斤皆有，他最高紀錄曾一口氣製作高達6000斤。而每年節慶期間限定、印有「財子壽」與「福祿壽」的「120斤超級新丁粄」，同樣出自他手。客委會進一步說，東勢新丁粄分為象徵男生的「龜粄」與象徵女生的「桃粄」，超級新丁粄每次製作需耗時3天，揉合50斤內餡與70斤粄脆，展現客庄濃厚的人情味。