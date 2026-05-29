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▲網友3年前在北市餐廳巧遇黃仁勳（左），並以英語和對方聊天，兩人留下合照。（圖／網友nagashima101007授權提供）

63歲輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳來台再度掀起全民追星旋風，有網友回憶，3年前在大安區餐廳偶遇黃仁勳本人用餐，對方以刷卡的方式給一名服務生1萬元小費，沒想到，銀行以沒有此名目為由拒絕給「AI教父」付款，黃仁勳當場說：「沒關係，我這邊還有（現金）！」網友「nagashima101007」在社群平台分享，2023年5月底，他在北市知名川菜餐廳「驥園」吃飯，偶然見到黃仁勳本尊從包廂走出來，那時沒有媒體記者追著採訪，也沒有民眾圍觀簇擁，原PO表示，自己目擊黃仁勳結帳時，多刷了1萬元給一名服務生當小費。怎料，黃仁勳沒辦法完成付款，銀行打電話來跟餐廳說「沒有小費這種名目」，黃仁勳得知後，用台語講了一句「沒關係，我那邊還有（現金）！」讓原PO大嘆：「刷卡給小費這件事就看得出來，他會很照顧基層員工，幸福企業！」貼文曝光後，其他網友紛紛留言：「霸氣」、「小費一萬...羨慕的口水從眼角流出了」、「我乾爹真大氣」、「我爸真的很慷慨！」黃仁勳3年前受邀擔任台灣大學畢業典禮的致詞嘉賓，他發表以「AI時代要用跑的」為主題的演講，點出生成式AI將帶來龐大商機，並強調這是台灣供應鏈的黃金時刻。