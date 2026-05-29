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美國在台協會（AIT）27日與台灣教育部、高等教育國際合作基金會（FICHET）及美國的高等教育夥伴一同參加於佛羅里達州奧蘭多市舉行的2026年美洲教育者年會（NAFSA），主辦「美台半導體高等教育交流會」，台灣與美國簽署「台美教育倡議」，深化雙方對半導體等關鍵科技領域的人才培育合作，促進雙方共同繁榮與長期競爭力。美台半導體高等教育交流會邀集逾百名美國與台灣的大專院校校長、高階行政人員及國際教育專業人士，一同深化校際合作、擴展學術交流，並促進關鍵與新興科技領域的人才培育。活動也邀請包括國務院教育與文化事務局（ECA）高層官員、美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid D. Larson）、駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）代表俞大㵢，以及台灣教育部長鄭英耀。會中，高等教育國際合作基金會與美國州立學院與大學協會（AASCU）簽署合作意向書，欲共同成立「美台半導體教育聯盟」。此一全新平台將促進大專院校、產業界及政府相關單位之間的合作，藉此強化半導體人才培育體系。此外，奧蘭多期間，藍鶯與俞大㵢亦續簽AIT與TECRO之間的國際教育合作備忘錄，重申雙方深化教育交流的共同承諾。藍鶯表示，隨著台美持續向前邁進，我們聚焦的重點也正因應時代需求而不斷演進，「透過『台美教育倡議』，我們正深化半導體等關鍵科技領域的人才培育合作，同時透過實習、研究合作、產學合作，為學生與青年就業人士開創機會，以促進雙方共同繁榮與長期競爭力。」2020年正式啟動的「台美教育倡議」，現已成為推動高等教育、語言學習及人才培育合作的有效平台。台灣將因此與美國大專院校建立更緊密的夥伴關係、得以擴展研究合作規模，並為學生與青年從業人士開創嶄新機會，以培養在關鍵與新興產業中成功所需的技能與國際人脈。