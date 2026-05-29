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2026年法國網球公開賽賽場驚傳震撼彈，被視為奪冠最大熱門、力拚生涯全滿貫的當今球王辛納（Jannik Sinner），在第二輪比賽中意外出局。而將這位世界第一拉下馬的，是目前世界排名第56位的阿根廷好手胡安·曼努埃爾·塞倫多洛（Juan Manuel Cerúndolo）。現年25歲的胡安·曼努埃爾·塞倫多洛出生於阿根廷的網球世家，父母皆為前職業網球選手，並在布宜諾斯艾利斯經營網球學校。得益於深厚的家庭背景，塞倫多洛自幼便接受專業訓練，母親更在運動心理學與理療方面給予極大支持。2018年，他與兄長法蘭西斯科·塞倫多洛（Francisco Cerúndolo）一同投身職業賽場，兩兄弟皆是典型的南美紅土系選手，以強悍的底線相持能力著稱。塞倫多洛的職業生涯極具傳奇色彩。2021年，他以年僅19歲之姿、當時世界排名僅335位的情況下，從ATP 250科尔多瓦站的資格賽一路殺出，並連勝8場奪下生涯首座巡迴賽冠軍，隨後更入圍當年的ATP新生力量總決賽。然而，隨後幾年他深受傷病困擾，世界排名一度停滯，與已闖入TOP 20的兄長拉開差距。直到去年，他才從傷病陰霾中走出，不僅在馬德里大師賽挺進第三輪，更在廣州挑戰賽中奪冠。他在去年也曾來華參加上海勞力士大師賽，與中國選手布云朝克特有過交手，深受亞洲球迷關注。面對這場足以改變職業生涯的勝仗，塞倫多洛在賽後表現得極其謙遜。談及球王辛納因身體不適表現失常，他表示：「今天我只是運氣好。我全力以赴去打出最好的網球，但我不想自吹自擂。我為他感到難過，真心希望他能盡快恢復。」擊敗辛納後，塞倫多洛下一輪將與西班牙新星蘭達魯斯（Martin Landaluce）爭奪16強席位。巧合的是，他的兄長法蘭西斯科·塞倫多洛同樣在賽事中表現強勢，隨著男單上半區種子選手紛紛爆冷出局，全球球迷已開始期待這對阿根廷網球兄弟，能否在半決賽寫下歷史性的會師畫面。