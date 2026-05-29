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3大武器出手！金溥聰翻轉議題戰場

馬英九政治遺產「3方角力」浮現 國民黨被邊緣化

藍營「馬英九精神圖騰」受重創 吳靜怡：還剩什麼能說服社會？

馬英九基金會今（29）日正式對前幕僚蕭旭岑、王光慈等人涉背信、侵占等案件提起刑事告訴，並已備妥相關事證送交士林地檢署，案件進入司法程序後，也引爆政壇對整起事件的權力與政治意涵解讀。對此，政治評論員吳靜怡分析，這起風波表面上是基金會財務爭議，實際上已演變為「誰能代表馬英九、誰能掌握其政治遺產、誰能定義藍營正統」的權力代理人戰爭。吳靜怡指出，國安會前秘書長金溥聰在事件中強勢出場，使議題快速擴散並衝高聲量；蕭旭岑雖一度引發關注，但很快被壓制，而國民黨整體聲量偏低，顯示黨中央在此爭議中幾乎失去主導權。她認為，金溥聰並非單純發聲，而是攜帶3種關鍵「武器」進場：包括吳靜怡直言，這些元素結合後，成功將議題從基金會調查爭議，翻轉為「馬英九是否遭身邊人蒙蔽與挾持」的戲劇性敘事，使現金照片與情緒表述比制度調查更具傳播力，整起事件也從財務問題升級為忠誠與背叛的政治劇。吳靜怡提到，金溥聰原定接受趙少康廣播專訪，卻因跑錯地點遲到，被當場打趣「失智」，成為社群熱議焦點。此外，金溥聰也在節目中透露馬英九與周美青並未同住，甚至提及馬曾因「輔助宣告」消息焦急敲門未果，感嘆自己「被繭居」，相關說法後續引發隱私爭議，金溥聰事後亦向周美青致歉。不過，他當晚的個人聲量仍大幅超越蕭旭岑，並隨司法程序傳聞升溫達到高點。吳靜怡分析，馬英九政治遺產已形成3方角力：。她批評國民黨中央在此事件中，幾乎失去議題設定能力，只能被動呼籲回歸法律與專業，卻無法提出政治論述，使黨內互控與爭議持續擴大，對整體形象造成衝擊。「蕭旭岑失去的是一時，國民黨失去的卻是馬英九。」吳靜怡認為，當清廉前總統被捲入基金會、幕僚、現金與家族議題混戰時，藍營長年建立的政治象徵已遭嚴重削弱，也迫使國民黨面對更根本問題：若連馬英九政治遺產都成為內鬥戰場，黨還能如何說服社會具備治理能力？不論最終法律裁定如何，傷害已經造成，對藍營整體「馬英九」的精神圖騰造成了毀滅性的重創。