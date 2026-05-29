我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣勵志協會（TIA）今（29）日發布最新「台灣情勢調查」，民調結果顯示，政府施政滿意度穩步攀升至59%，而針對核四啟用發電議題，有79%民眾贊成啟用核四發電，僅20.0％不贊成，為本次調查中支持度最高的議題。台灣勵志協會（TIA）今舉行《115年5月台灣情勢調查發表會》，由執行長賴榮偉主持，邀請淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南、亞太和平研究基金會執行長董立文教授，就政府施政、立院動態、經濟感受、國防安全、台海衝突、中國滲透等重大議題進行專業解讀。調查結果顯示，政府施政滿意度穩步攀升至59%，與立法院僅39%的滿意度形成鮮明反差。核四啟用與反對一國兩制分別獲得79%與72%的跨黨派支持，為本次調查中凝聚社會共識最明確的議題，而引進印度籍移工則有62%反對，成為少數跨越政黨分歧的反對共識。政府施政滿意度從去年9月的36%一路上升至本月的59%，歷次調查呈現穩定攀升趨勢。洪耀南指出，這一數據的穩定度有依賴政黨傾向，民進黨支持者滿意度達91%，國民黨與民眾黨支持者則分別僅31%與25%，「滿意度有點被政黨給框住」。洪耀南提醒兩項隱憂，其一，20至29歲年輕族群的不滿意度偏高，可能與長期的薪資結構和世代落差有關；其二，在區域層面，雲林（54%不滿意）與屏東（50%不滿意）這兩個傳統上對民進黨較為友善的地區，不滿意度卻高於全國平均，與相鄰的嘉義縣（滿意度高達57%）形成對比，可能涉及農業政策或其他地方因素，值得後續觀察。民眾對政府施政不滿意的首要原因，並非外界預期的兩岸或薪資議題。「政治對立」以47%居首，其次為詐騙問題35%、司法問題與物價問題各25%，兩岸關係僅占19%，薪資問題16%。洪耀南分析，「政治對立」成為首要不滿因素，反映朝小野大格局下行政與立法持續對抗的外溢效應，「表面上不滿的是政府施政，其實不滿的是整體環境，這是台灣整體政治系統與氛圍的問題」，詐騙問題的不滿則隨年齡升高而加劇，顯示打詐成效尚未滿足社會期待。另外，洪耀南觀察，部分涉及首長司法案件的縣市，司法不滿意度特別突出，反映不同政黨支持者對司法系統的不信任。在符合安全標準的前提下，79%民眾贊成啟用核四發電，為少數能凝聚跨黨派支持的政策方向。國民黨支持者贊成比率達92%、民眾黨88%、無黨派80%，民進黨支持者也有68%贊成。洪耀南指出，這一題的分歧點在於執政黨內部，民進黨支持者中仍有約3成反對，代表傳統反核基本盤，但整體客觀環境包括經濟發展與AI用電需求增加，已使社會共識大幅傾向務實態度。洪耀南強調，民意的支持度未必等同於對任何重啟方案的支持，安全審查程序是否透明，將是政策成敗的關鍵。他另觀察到雲林縣贊成比率高達90%，可能反映南部對發電污染等議題的轉換思維。本次調查由台灣勵志協會委託故鄉市場調查股份有限公司，於2026年5月20日至24日針對全國20歲以上民眾採分層隨機抽樣完成1,201份有效樣本(住宅電話樣本601份、手機樣本600份)，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.83個百分點。