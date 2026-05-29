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▲白襪隊日本重砲村上宗隆赴美首年展現絕佳選球眼與長打火力，被田口壯看好能一舉奪下美聯新人王寶座。（圖／美聯社／達志影像）

▲效力藍鳥隊的岡本和真在三壘防區表現亮眼。若能維持打擊手感確保出賽，極有機會成為日本史上首位內野金手套得主。（圖／美聯社／達志影像）

2026年MLB美國職棒大聯盟開季至今約已兩個月，旅美日本球員們的現況輪廓也逐漸清晰。過去曾效力聖路易紅雀與費城費城人、並兩度奪得世界大賽冠軍的名宿田口壯，針對道奇二刀流球星大谷翔平本季能否挑戰40轟40盜，以及芝加哥白襪和製大砲村上宗隆是否有機會摘下新人王？帶來獨到的觀察與預測，並給出沒有模糊地帶的「〇」或「X」的答案，他點出大谷本季打擊陷低潮的關鍵原因，同時認為大谷今年恐怕難以實現40轟40盜。大谷翔平出賽54場交出9轟與6盜，相比往年開季略顯安靜。田口壯認為，40轟絕對有機會，但在兼顧投球的情況下挑戰40盜難度極高，畢竟身體狀態是第一考量，道奇教練團也不會輕易下達盜壘戰術。至於全壘打量產，田口壯點出大谷目前揮棒軌跡的問題：「他在準備動作往捕手方向拉的軌跡有點淺，也就是稍微『慢了半拍』，導致球與球棒無法完美正面碰撞。只要微調就能找回節奏。」田口壯也直言，觀察狀態復甦的指標就是「反方向大號全壘打」，5月12日他敲出左中外野全壘打，若在最佳狀態那球絕對能轟上中層看台。一旦調整到位，全壘打數隨時會迎來爆發。大聯盟首年就展現驚人長打火力的村上宗隆，田口壯坦言「沒想到能打這麼多支」。村上能確實掌握好球帶內的失投球，雖然季初對變化球有些適應不良，但憑藉頂尖的選球眼，逼迫投手必須將球塞進好球帶，進而讓他獲得重擊機會。面對外界擔憂的速球應對，田口壯認為現階段不成問題，未來若因對手針對高角度與內角速球導致三振數增加也無需擔心，可以效法費城人隊重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）的球風，無需過度在意三振，專注於提升OPS（整體攻擊指數）即可。目前鈴木誠也出賽41場敲出7轟。回顧鈴木自2022年旅美以來的全壘打數分別為14、20、21與32轟，數字穩定攀升。田口壯給予高度肯定，指出鈴木不僅具備長打能力，去年季中遇上低潮並成功克服的經驗將成為巨大養分。「他的身體素質極佳，且隨著與各路投手交手，應變能力也持續進化，有時甚至會刻意引誘投手投出特定球種。他的成長絕對是有目共睹的，今年的調整肯定會更加順利。」大聯盟菜鳥年就在三壘防區獲得高評價的岡本，田口壯對他的反應與賽前特訓給予高度讚賞。岡本在守備站位上退得較深，展現出「放掉前方軟弱滾地球」的果斷，這也顯示他與教練團溝通順暢。只要打擊火力能維持，讓他獲得穩定出賽與全美關注度，奪得金手套絕對有機會。他最大的競爭對手預計是去年獲獎的皇家隊賈西亞（Maikel Garcia）。