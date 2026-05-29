AI晶片龍頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，近日再次到訪台灣，一舉一動都引起關注，「兆元宴」成為新聞熱搜關鍵字之一。有外媒統計自2023以來，這已是黃仁勳第11次訪台，並分析他不斷重返台灣這座「人工智慧革命中心」的原因。
根據美國獨立媒體《Domino Theory》報導，2023年5月25日，輝達市值飆漲1840億美元，創下美國股市史上單日漲幅最大的紀錄之一，身為全球市值頂尖的公司，輝達高度依賴全球最大半導體製造商-台積電生產的先進晶片，它的供應鏈還與約150家台灣企業有合作關係。
報導提到，黃仁勳每次來台，除了拜訪台積電董事長暨總裁魏哲家以外，也會積極進行某種程度的「公共外交」，比如本週他在輝達的台北新總部動土典禮上，直言台灣是「AI革命的核心」，他對台灣的讚美，加上他會講一點台語、經常外出品嚐台灣小吃，使他成為超級明星，這股熱潮也被廣稱為「仁來瘋（Jensanity）」。
不過，儘管經常能與美國總統川普（Donald Trump）互動的黃仁勳，看起來好像支持台灣主權，但他其實很少公開談論這個議題，也曾在一次街頭採訪中，因為將台灣稱為「國家」，事後澄清自己並非是在發表地緣政治評論，而且也不只一次認同中國市場的重要性。
然而，黃仁勳仍是與川普關係最密切、同時對台灣維持正常運作，擁有最大利益關係的人之一。他曾表示，美國若想擺脫對海外晶片製造的依賴，可能需要長達20年。雖然台積電已同意投資超過1500億美元，在亞利桑那州建立晶片製造生態系，但目前全球仍有超過90%的先進晶片，須在台灣完成製造與封裝。
報導最後指出，下週黃仁勳將在台北舉行的輝達全球開發者大會（GTC）上，發表主題演說，預計會談到輝達未來在北士科的辦公園區進展，以及下一代Vera Rubin平台，應該會是一場精采有料的演出。
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報導提到，黃仁勳每次來台，除了拜訪台積電董事長暨總裁魏哲家以外，也會積極進行某種程度的「公共外交」，比如本週他在輝達的台北新總部動土典禮上，直言台灣是「AI革命的核心」，他對台灣的讚美，加上他會講一點台語、經常外出品嚐台灣小吃，使他成為超級明星，這股熱潮也被廣稱為「仁來瘋（Jensanity）」。
不過，儘管經常能與美國總統川普（Donald Trump）互動的黃仁勳，看起來好像支持台灣主權，但他其實很少公開談論這個議題，也曾在一次街頭採訪中，因為將台灣稱為「國家」，事後澄清自己並非是在發表地緣政治評論，而且也不只一次認同中國市場的重要性。
然而，黃仁勳仍是與川普關係最密切、同時對台灣維持正常運作，擁有最大利益關係的人之一。他曾表示，美國若想擺脫對海外晶片製造的依賴，可能需要長達20年。雖然台積電已同意投資超過1500億美元，在亞利桑那州建立晶片製造生態系，但目前全球仍有超過90%的先進晶片，須在台灣完成製造與封裝。
報導最後指出，下週黃仁勳將在台北舉行的輝達全球開發者大會（GTC）上，發表主題演說，預計會談到輝達未來在北士科的辦公園區進展，以及下一代Vera Rubin平台，應該會是一場精采有料的演出。