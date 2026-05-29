近期社群平台爆紅一款超可愛的「皮克敏御守吊飾」，透明感十足的日式御守搭配不同顏色皮克敏，精緻程度讓不少玩家誤以為是任天堂官方新品。沒想到真相曝光後，反而讓玩家更驚訝，這些吊飾其實是日本手作玩家利用 Bandai「皮克敏大頭標記飾品」扭蛋與 BGM 御守貼紙 DIY 改造而成，而且原作者還親自公開製作教學，過程意外簡單，皮克敏熱潮順勢帶動一波手作風氣。
「皮克敏御守吊飾」日式透明感、療癒感十足，小小一顆掛在包包上，精緻的照片曝光後，不少玩家在留言區瘋狂詢問「哪裡買」、「求代購」。但這些吊飾其實不是官方推出，而是玩家自己 DIY 手作。
日本手作玩家作品爆紅 IG圈擁高人氣
這系列作品出自日本 IG 帳號@sugarvine_pikminbloom，該帳號經常分享大量《皮克敏》相關手作與改造作品，包含扭蛋二創、透明吊飾、生活小物改造等，整體風格日系又充滿療癒感，在《皮克敏》玩家圈擁有不小人氣。
這次爆紅的御守吊飾，是他將兩款完全不同的商品進行「夢幻連動」。其中皮克敏本體，使用的是萬代（Bandai）推出的超人氣扭蛋「皮克敏大頭標記飾品」，本身就帶有半透明果凍感；至於御守部分，則是利用日本文具品牌 BGM 推出的「きゅるるん（Kyururun）立體燙金貼紙」加工製作。
DIY製作流程公開 意外簡單就能完成
讓人意外的是，成品如此精緻，但整個 DIY 過程其實沒有想像中困難，原作者在社群公開製作流程，首先準備兩張相同的御守貼紙，並在其中一張背後放上金屬小吊環。
接著利用美甲常見的「免清上層凝膠（No-Wipe Top Gel）」把兩張貼紙背對背黏起來，並將表面與邊緣塗滿凝膠。放進 UV 美甲燈照乾後，原本軟軟的貼紙就會變成像壓克力一樣硬硬亮亮的透明吊飾。
完成後，把御守與皮克敏扭蛋組裝在一起，就變成社群瘋傳的「皮克敏御守吊飾」，看起來幾乎和官方周邊沒兩樣。不少玩家看完後立刻被燒到，紛紛留言表示「太神了吧」、「完全看不出來是 DIY」、「現在官方可以直接照著出了」、「已經開始買材料」。
有網友也特別研究每隻皮克敏搭配的御守含義，像是岩石皮克敏配「厄除御守」、黃色皮克敏配「開運御守」，小細節讓玩家們直呼超用心。隨著貼文持續瘋傳，現在蝦皮、代購平台上，「皮克敏扭蛋」、「BGM 御守貼紙」、「No-Wipe Top Gel」等關鍵字搜尋量也明顯增加，再度展現《皮克敏》玩家驚人的行動力。
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日本手作玩家作品爆紅 IG圈擁高人氣
這系列作品出自日本 IG 帳號@sugarvine_pikminbloom，該帳號經常分享大量《皮克敏》相關手作與改造作品，包含扭蛋二創、透明吊飾、生活小物改造等，整體風格日系又充滿療癒感，在《皮克敏》玩家圈擁有不小人氣。
這次爆紅的御守吊飾，是他將兩款完全不同的商品進行「夢幻連動」。其中皮克敏本體，使用的是萬代（Bandai）推出的超人氣扭蛋「皮克敏大頭標記飾品」，本身就帶有半透明果凍感；至於御守部分，則是利用日本文具品牌 BGM 推出的「きゅるるん（Kyururun）立體燙金貼紙」加工製作。
DIY製作流程公開 意外簡單就能完成
讓人意外的是，成品如此精緻，但整個 DIY 過程其實沒有想像中困難，原作者在社群公開製作流程，首先準備兩張相同的御守貼紙，並在其中一張背後放上金屬小吊環。
接著利用美甲常見的「免清上層凝膠（No-Wipe Top Gel）」把兩張貼紙背對背黏起來，並將表面與邊緣塗滿凝膠。放進 UV 美甲燈照乾後，原本軟軟的貼紙就會變成像壓克力一樣硬硬亮亮的透明吊飾。
完成後，把御守與皮克敏扭蛋組裝在一起，就變成社群瘋傳的「皮克敏御守吊飾」，看起來幾乎和官方周邊沒兩樣。不少玩家看完後立刻被燒到，紛紛留言表示「太神了吧」、「完全看不出來是 DIY」、「現在官方可以直接照著出了」、「已經開始買材料」。
有網友也特別研究每隻皮克敏搭配的御守含義，像是岩石皮克敏配「厄除御守」、黃色皮克敏配「開運御守」，小細節讓玩家們直呼超用心。隨著貼文持續瘋傳，現在蝦皮、代購平台上，「皮克敏扭蛋」、「BGM 御守貼紙」、「No-Wipe Top Gel」等關鍵字搜尋量也明顯增加，再度展現《皮克敏》玩家驚人的行動力。