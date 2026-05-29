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鴻海今日舉辦股東常會，會中通過114年度盈餘分派案，將發股東紅利1009億元、每股現金股利7.2元，創上市以來新高，更連續第7年達到五成以上配發率。鴻海今年股東人數達122萬人，也擴大推出股東專屬優惠，讓股東可以透過LINE即時掌握最新優惠資訊。今年為鴻海上市屆滿35年，鴻海董事長劉揚偉宣示，經營目標就是要讓獲利極大化，也要更高的EPS，未來會朝向每年賺兩個股本目標邁進！他也說，鴻海從第一年營收23億，到去年已經超過8兆，成長超過3500倍；上市第一年賺2億，去年將近1900億，成長950倍；現金股利也提高到今年超過一千億，累計共發放9,500億現金股利的成績。劉揚偉指出，2025年是營運豐收的一年，成果比預期還要好，營收、獲利都是歷史新高。​每股盈餘達到13.61元，這是從1991年上市以來新高，也已經連續五年，每年都賺超過一個股本。​去年的營業利益成長24%，比營收和毛利的成長速度還要快，代表鴻海不僅做到更多的生意，而且是獲利更好的生意。​劉揚偉表示，鴻海站穩ICT跟AI伺服器產業後，接下來將佈局包含電動車、機器人、太空領域；同時，對客戶的服務會整合成三大智慧平台，由製造公司轉型為科技平台服務的企業。為感謝股東們的支持，公司持續擴大股東專屬的優惠，相較去年增加22個合作品牌，除透過股東福利網外，今年也可以透過LINE即時服務掌握資訊。今年的鴻海股東會現場，有夏普AI機器人​首賣，並且配合鴻海成立52週年，推出家電52折優惠。集團子公司鴻華先進FOXTRON也在現場展出多款車，提供股東賞車體驗與線上預購服務。