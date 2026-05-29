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洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平正全力追逐生涯首座象徵投手最高榮譽的賽揚獎，不過這條路上恐有諸多挑戰。前MLB明星捕手、現任知名Podcast節目《Foul Territory》主持人皮辛斯基（A.J. Pierzynski）在節目中直言，他不認為大谷今年有機會染指賽揚獎，主要原因在於今年國家聯盟的競爭實在太過慘烈，且大谷恐怕無法投滿足夠的局數。大谷翔平本季至今出賽9場，在55局的投球中飆出61次三振，繳出5勝2敗、防禦率僅0.82的超神數據。儘管這樣的成績堪稱統治級，但皮辛斯基卻提出了相當悲觀的見解。皮辛斯基在節目中點名，目前國聯賽揚獎的最有力競爭者其實是費城費城人的左投桑契斯（Cristopher Sanchez）。在28日對陣聖地牙哥教士的比賽中，桑契斯主投7局用100球，僅被敲出6支安打、狂飆9次三振力保不失，率隊以3比0奪下個人本季第6勝（2敗），這一戰不僅讓他達成了連續44.2局無失分的瘋狂紀錄，更一舉刷新費城人高懸115年的隊史紀錄，名列大聯盟歷史第7長。「大谷的表現確實令人驚豔，但你們看到桑契斯5月做了什麼嗎？他整個5月連1分自責分都沒丟過！」皮辛斯基表示。此外，他還點名了亞特蘭大勇士的老將塞爾（Chris Sale），以及匹茲堡海盜的頂級新秀史金恩茲（Paul Skenes）等潛在競爭者。不過，皮辛斯基對於大谷翔平在打擊端的成就依舊給予最高肯定。他大膽預測，大谷奪下生涯第5座、同時也是連續第4座年度MVP簡直是板上釘釘的事。只是在投手丘的個人最高榮譽上，這道「賽揚之牆」對二刀流的大谷而言，依然顯得無比厚重。是美國職棒大聯盟史上少見的長壽捕手之一，生涯征戰19個賽季（1998-2016年），曾效力過雙城、巨人、白襪、遊騎兵、紅襪、紅雀與勇士等隊。他是聯盟中僅有13位達到2000安打的捕手之一，生涯打擊率.280、2043支安打、188支全壘打，兩度入選明星賽（2002、2006），並在2005年幫助芝加哥白襪隊拿下世界大賽冠軍。皮辛斯基在球場上最為人津津樂道的，正是他強烈性格與那張「臭嘴」。他經常以言語或肢體動作激怒對手與裁判，被球迷與媒體封為「棒球界最討人厭的球員」之一，故被稱為「臭嘴捕手」。這種火爆又不服輸的態度讓他樹敵無數，卻也成為他在白襪隊時期深受球迷喜愛的原因。白襪前總教練吉恩（Ozzie Guillén）曾說：「如果你跟他當對手，你會恨死他；如果你跟他同隊，你只是會有一點討厭他而已。」