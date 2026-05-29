68歲牧師寇紹恩過去主持中視節目《六燈獎》、《歡樂假期》為人熟知，今（29）日，他的家人發文表示，寇紹恩凌晨因為腦出血，緊急送醫開刀，手術順利結束，目前在加護病房（ICU）治療，希望外界一起幫牧師集氣。
寇紹恩腦出血開刀 加護病房觀察中
今天下午，家屬在寇紹恩的臉書發文表示，寇紹恩於29日凌晨腦壓飆高、出血，火速被送到醫院進行手術，索性主刀醫師說手術很成功，目前寇紹恩在ICU接受治療。
寇紹恩曾主持節目 80年代活躍演藝圈
寇紹恩（Andrew Kou）是台灣知名基督教牧師與電視節目主持人，他出身於牧師世家，為「基督之家」創辦人寇世遠之子、藝人寇乃馨的叔父，寇紹恩於1980年代活躍於台灣電視圈，以穩健的台風擔任過台視新聞主播及熱門綜藝節目主持人。
在事業如日中天時，寇紹恩於1991年毅然放棄演藝圈工作，轉任全職傳道人，他曾經擔任台北基督之家主任牧師長達35年，致力於牧養教會及推動媒體福音事工。
資料來源：寇紹恩的恩典之路臉書
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今天下午，家屬在寇紹恩的臉書發文表示，寇紹恩於29日凌晨腦壓飆高、出血，火速被送到醫院進行手術，索性主刀醫師說手術很成功，目前寇紹恩在ICU接受治療。
寇紹恩曾主持節目 80年代活躍演藝圈
寇紹恩（Andrew Kou）是台灣知名基督教牧師與電視節目主持人，他出身於牧師世家，為「基督之家」創辦人寇世遠之子、藝人寇乃馨的叔父，寇紹恩於1980年代活躍於台灣電視圈，以穩健的台風擔任過台視新聞主播及熱門綜藝節目主持人。
在事業如日中天時，寇紹恩於1991年毅然放棄演藝圈工作，轉任全職傳道人，他曾經擔任台北基督之家主任牧師長達35年，致力於牧養教會及推動媒體福音事工。
資料來源：寇紹恩的恩典之路臉書