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▲氣象署發布豪雨、大雨特報，高雄市山區有局部大雨或豪雨發生機會。（圖／翻攝自中央氣象署）

氣象署發布豪雨特報、大雷雨即時訊息，提醒民眾午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（29）日屏東縣地區及高雄市山區有局部大雨或豪雨，南投、雲林、嘉義、花蓮、臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。29日下午至29日晚上高雄市山區、屏東縣、恆春半島南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區高雄市（旗山區、美濃區、六龜區、杉林區、內門區、茂林區）、屏東縣（長治鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉）嘉義縣（中埔鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉）、臺南市（楠西區、南化區）、高雄市（美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、茂林區、桃源區、那瑪夏區）、屏東縣（潮州鎮、長治鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、崁頂鄉、南州鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉）屏東縣三地門鄉、屏東縣霧臺鄉