氣象署發布豪雨特報、大雷雨即時訊息，提醒民眾午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（29）日屏東縣地區及高雄市山區有局部大雨或豪雨，南投、雲林、嘉義、花蓮、臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

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🟡豪雨特報
📌影響時間：29日下午至29日晚上
📍豪雨：高雄市山區、屏東縣、恆春半島
📍大雨：南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區

▲氣象署發布豪雨、大雨特報，高雄市山區有局部大雨或豪雨發生機會。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲氣象署發布豪雨、大雨特報，高雄市山區有局部大雨或豪雨發生機會。（圖／翻攝自中央氣象署）
🟡大雷雨即時訊息
📌15:50發布大雷雨
陸上警戒區域：高雄市（旗山區、美濃區、六龜區、杉林區、內門區、茂林區）、屏東縣（長治鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉）

📌 15:15發布
📍陸上警戒區域：嘉義縣（中埔鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉）、臺南市（楠西區、南化區）、高雄市（美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、茂林區、桃源區、那瑪夏區）、屏東縣（潮州鎮、長治鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、崁頂鄉、南州鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉）

📌15:15發布山區暴雨
📍警戒區域：屏東縣三地門鄉、屏東縣霧臺鄉

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...