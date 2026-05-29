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韓國超人氣虛擬男團PLAVE，透過真人穿戴動態捕捉設備，即時用虛擬角色呈現畫面，讓他們能夠親自舉辦演唱會，再加上成員們各個擁有過人實力，使得他們才出道3年就唱進韓國高尺巨蛋。不過近日有網友在社群發文詢問「好奇PLAVE皮下（在網路上操控帳號的背後真實人物）中之人長怎樣？」瞬間五位成員的個人資訊滿天飛，但這也掀起了粉絲怒火，「不公開談論皮下是對團體的尊重！」日前一名粉絲在Threads發文寫下「其實我也一直想知道PLAVE皮下？」貼文曝光後，許多網友直接在留言區大方貼上成員個人資料、IG、照片、真實職業等，讓原本應該被保密的資訊，突然成為了大家茶餘飯後的話題。不過這樣的行為卻掀起了PLAVE粉絲的不滿，因為對虛擬團體來說，揭開他們皮下操控者的身分是極為不尊重的，對粉絲來說「明明喜歡的是PLAVE，為什麼要一直去在乎真實身分」，因此陸續發起了帳號封殺行動，「不是說過不談論皮下是對五寶們最基本的尊重嗎」、「在公共場合直接開盒是最不尊重的行為」、「這根本就是侵犯隱私了」、「還有人直接把ig爆出來」、「甚至這些人根本不是粉絲，只是路人」、「立馬檢舉」、「要看皮下直接追真人就好了。」PLAVE是韓國第一組虛擬男團，是由MBC電視台旗下公司VLAST在2023年推出的漫畫風虛擬男團，由諾亞、藝俊、班比、銀虎與河玟5位成員組成，而藝俊是團中的隊長，而他們並不是AI角色，而是真人透過動態捕捉技術出現在粉絲面前，像近年以虛擬形象進行直播活動的VTuber一樣，因為擁有著真實的靈魂，因此他們也成功跟粉絲產生連結，不只可以直播、拍MV、練習室舞台，甚至能夠登上電台節目、開演唱會，順利走進粉絲心中。