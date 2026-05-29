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▲張榮興（右）表示，面對拒檢甚至企圖衝撞員警的惡徒，若危害到同仁安全，「第一時間該開槍就要開槍！」（圖／壹電視提供）

近期國內接連發生數起重大毒駕致死案件，內政部警政署長張榮興日前接受壹電視《真相對話錄》專訪，在節目中嚴厲譴責毒駕行為，面對拒檢甚至企圖衝撞員警的惡徒，張榮興發出嚴正警告「危害到同仁安全，第一時間該開槍就要開槍！」另外，社會大眾強烈要求加重毒駕刑責，張榮興首度表態：「未來能夠判到死刑，那我們也是支持的。」張榮興在節目中面色凝重、嚴厲譴責毒駕行為，並證實已即刻通令全國各警察局長啟動路檢大執法。面對拒檢甚至企圖衝撞員警的惡徒，張榮興發出嚴正警告：「危害到同仁安全，第一時間該開槍就要開槍！警政署絕對做大家最堅強的後盾。」節目主持人洪培翔也提到，第一線同仁在執行攔檢勤務時，往往暴露在極大的生命危險中。回顧近年基層警界的血淚，土城清水派出所前所長劉宗鑫奮不顧身執行盤查，卻遭女毒犯駕車瘋狂拖行、惡意撞擊不幸殉職。談及劉所長殉職後，大女兒在警察節前夕親手畫下思念「天使爸爸」的塗鴉卡片時，張榮興一度眼眶泛紅，心疼說：「當時看到孩子把畫拿給我，心裡真的是一陣心酸。」他也承諾警政署絕對會盡最大能力照顧殉職同仁的遺族，給予第一線同仁最高規格的撫卹與尊嚴保障。而社會輿論強烈要求加重毒駕刑責，張榮興首度在鏡頭前公開表態支持：「它（毒駕）是一個不確定殺人的故意，他吃了毒、上路，那當然是有可能會致人於死。未來能夠判到死刑，那我們也是支持的。」張榮興進一步強調，若嫌犯執意毒駕衝撞警方、危及執勤安全，第一線同仁「該開槍的時候就要開槍。」為何俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品「依托咪酯」近期在國內擴散如此迅速？張榮興分析指出，依托咪酯具備成本低、製作門檻低等特性，加上犯罪集團將其偽裝成電子煙油吸食，導致許多年輕族群誤以為只是一般電子煙，因而在特定族群快速蔓延。毒駕如同「一顆不特定炸彈在路上行駛」，更已演變成嚴重的治安危機。更多精彩內容，請鎖定本週日晚間8點壹電視《真相對話錄》。