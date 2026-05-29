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▲針對村上宗隆意外落榜，美國網民與白襪球迷在社群平台上群起激憤，痛批大聯盟官方這份名單根本是為了騙點閱率的「炎上操作」。（圖／美聯社／達志影像）

美職棒大聯盟（MLB）於今天（29）日正式公布了最新一期的「全聯盟最強打者排行榜」。然而，這份最新數據庫紀錄所編製的榜單卻引發軒然大波。目前以20發全壘打高居美國聯盟全壘打王寶座的芝加哥白襪隊重砲村上宗隆，竟然連前十名的邊都沒沾上、爆冷流落榜外。評選結果一出，隨即引來大批美國當地球迷炎上，紛紛湧入社群平台留言砲轟，直呼「當村上是塑膠嗎？」這份最新榜單是評選直至台北時間27日為止的例行賽表現。高居全聯盟第一的是亞利桑那響尾蛇台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll），他以打擊率.299、上壘率.399、長打率.565的頂級三圍數據力壓群雄。緊隨其後位居第二與第三的，則是休士頓太空人的阿爾瓦雷斯（Yordan Alvarez）與費城費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber），兩人在打擊方面上皆維持極高產量。此外，紐約洋基隊的隊長賈吉（Aaron Judge）也順利擠進榜單第七名。然而，在這份星光熠熠的強打布陣名單中，唯獨漏掉了本季在「風城」芝加哥打出無解暴力轟的村上宗隆。截至美國時間26日為止，村上宗隆本季在白襪隊成績為打擊率.240、19發全壘打、40分打點，隨後更在最新一場例行賽中敲出個人的第20轟，長打產量在美聯高居第一。即便打擊率仍有提升空間，但他用全壘打為球隊提供第二組進攻引擎的成效有目共睹。如此具有統治級的長打數據卻被官方制服組完全無視，讓美國當地的網路球迷徹底炸鍋。不滿的評論瞬間洗版社群平台X：，更有球迷憤怒直言：