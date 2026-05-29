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▲范瑋琪因唱跳較弱，導致四公沒人選被安排到輪空區。（圖／翻攝自微博）

中國節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》）播出後討論不斷，而節目即將迎來四公（四次公演），這次主題是唱跳。不料在選人階段時，范瑋琪竟沒人要，被安排到輪空區，之後到隊長選擇環節時，依然沒人選她，讓原本故作鎮定的范瑋琪，忍不住眼眶泛紅、低頭哭了，謝娜等人趕緊上前安慰，范瑋琪則難過表示：「我知道會這樣…」《浪姐7》近日迎來四公的準備階段，由於這次是唱跳舞台，因此唱跳較弱的范瑋琪，就面臨了沒人選的尷尬境地，被安排到輪空區。而之後到隊長選人的環節時，范瑋琪是輪空區成員中的乘風值第一，所以是首位人選，但不料依然沒有任何隊長起立選她，范瑋琪只能故作鎮定。然而在下一位江語晨被唐藝昕選走時，范瑋琪先是拍手恭喜後，還是忍不住眼眶泛紅、低頭落淚，謝娜等人也趕緊安慰她，范瑋琪難過表示：「我知道會這樣子的…沒事。」謝娜則解釋因為是跳舞，范瑋琪低著頭說：「對，是，我知道，我都知道的娜娜。」而唐藝昕隊伍人數不足，范瑋琪最終便加入唐藝昕隊。這段影片曝光後，也在微博瘋傳，不少人都非常心疼范瑋琪，「每個人都有擅長與不足，多一份理解與包容」、「范范，相信妳無論怎樣都能夠突破自我，我們都期待妳」、「抱抱這個范范！沒關係的我們都知道妳已經突破了自己！不用懷疑，很多人愛妳！」、「范范進步很多了。」