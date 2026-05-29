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葉慶元還回憶起，當年在行政大樓對面的資訊大樓一樓上課，而教室窗戶約有160公分高，儘管如此，仍常有年輕學妹為了一睹馬英九的風采，不斷跳起來往窗內偷看。
葉慶元表示，自己後來返台進入台北市政府任職，也曾與馬英九競選團隊及總統府幕僚合作，甚至親眼見過馬英九與周美青的甜蜜互動。他透露，馬英九卸任後，自己也曾參與馬英九基金會部分事務，因此與馬英九、蕭旭岑、王光慈等人都有接觸。
不忍馬英九晚年陷風暴 喊話「體面落幕」
對於如今的基金會風暴，葉慶元坦言，能理解馬英九認為遭部屬背叛的痛心，也能體會金溥聰為老長官挺身而出的情感，但同時也感受到蕭旭岑與王光慈的委屈與欲言又止，更能想像周美青與大姊馬以南等家人的無奈與心痛。
葉慶元感嘆，馬英九基金會內部爭議、健康狀況、婚姻與家庭問題，如今全被攤在媒體前赤裸呈現，難道沒有更周全、更體面、更圓滿的方法來化解爭議？並盼望外界不要讓馬英九在暮年時，仍必須親自面對如此巨大紛擾。葉慶元強調，希望社會最終記得的，仍是那位「陽光帥氣、樂善好施、清廉儉樸、為國為民」的馬英九，而不是陷入政治與家族風暴中的形象。
憂藍營深陷泥淖 呼籲黨內有人出面止血
除了基金會內鬥，葉慶元也提到國際局勢，當美國總統川普公開違背「六項保證」中「未向中華人民共和國討論對台軍售」的承諾，中華民國處境正日益艱困。他認為，在這樣的局勢下，藍營不應持續陷在內部紛爭泥淖中，並呼籲國民黨內應有人出面協調、平息風波，讓各界能重新團結向前。
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