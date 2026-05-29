（15:55 更新，新增屏東內埔一級淹水警戒）午後對流雲系發展極其旺盛，南台灣正遭受短延時強降雨猛烈襲擊！氣象署今（29）天稍早針對高雄市山區發布豪雨特報，隨著雨勢由山區蔓延至平地，經濟部水利署也於下午，將屏東內埔鄉升級至「一級淹水警戒」，屏東縣萬巒鄉新增「二級淹水警戒」，另高雄桃源區二級警戒已取消，提醒當地居民與行經該區的駕駛人，務必嚴防低窪地區積水與溪水暴漲。

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🟡 豪雨特報擴大：南部 4 縣市慎防落雷、冰雹
氣象署指出，今日高雄市山區有局部豪雨發生的機率，而屏東、南投及雲嘉南山區亦有大雨發生機率。除了雨勢驚人，氣象署更對嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息。本次對流系統伴隨密集閃電落雷，且局部地區有冰雹發生機率，民眾若在室外應儘速進入建築物躲避。

▲氣象署發布豪雨、大雨特報，提醒民眾午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。（圖／氣象署提供,cwa.gov.tw）
▲氣象署發布豪雨、大雨特報，提醒民眾午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。（圖／氣象署提供,cwa.gov.tw）
🟡 屏東內埔鄉升級一級淹水警戒
根據水利署最新監測，南部降雨熱區擴大，目前共有 3 處列入淹水警戒：

  • 屏東縣：內埔鄉（一級警戒，最危險）
  • 屏東縣：萬巒鄉（二級警戒）
  • 高雄市：桃源區（二級警戒，已取消）
根據定義，「一級警戒水位」代表河川水位預計未來2小時到達計畫洪水位(或堤頂)時之水位；「二級警戒」代表河川水位預計未來 5 小時內可能到達計畫洪水位。萬巒鄉與內埔鄉居民應密切觀察排水狀況，若雨勢持續，水位極可能在短時間內上升，低窪地區應提前準備防水閘門或沙包。

▲瞬間雨勢驚人！水利署今日下午一度對高雄市桃源區發布「二級淹水警戒」（如圖），雖然目前該預警已取消，但氣象署強調南部山區對流依然旺盛，民眾仍不可掉以輕心。（圖／翻攝自水利署官網）
▲瞬間雨勢驚人！水利署今日下午一度對高雄市桃源區發布「二級淹水警戒」（如圖），雖然目前該預警已取消，但氣象署強調南部山區對流依然旺盛，民眾仍不可掉以輕心。（圖／翻攝自水利署官網）

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...