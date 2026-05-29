我是廣告 請繼續往下閱讀

▲警方在國家歌劇院內以金屬探測器逐區檢查可疑物品。（圖／台中市警局提供，2026.05.29）

疑「張海川」模式 警鎖定境外IP

台中市接連爆發驚擾事件！繼昨日發生男子闖入台中市政府聯合服務中心，持球棒砸毀櫃檯設備，今天又傳出台中國家歌劇院遭恐嚇，揚言放置10顆塑膠炸彈，兩處地點都在第六分局市政派出所轄區。中市警不敢大意，火速動員大批警力全面清查，目前現場未發現任何爆裂物，警方判斷恐嚇手法與中國籍男子張海川極為相似，不排除與其有關。台中市政府1999市民專線今（29）日上午接獲留言，內容聲稱「台中歌劇院放了10顆塑膠炸彈」，相關單位立即通報110，警方啟動防爆應變機制，派員前往國家歌劇院及周邊公共空間展開搜索，並使用金屬探測器逐區檢查可疑物品，現場一度氣氛緊張。歌劇院副總監李君偉表示，近中午接獲通報後，立即啟動應變程序，由同仁與警方共同低調巡檢，未驚擾到遊客，經全面清查後，現場未發現任何爆裂物，確認一切正常安全。歌劇院距離中市府僅幾百公尺，台中市警局第六分局初步研判疑似為惡作劇。由於事涉公共安全，警方仍高度戒備，持續掌握可疑人、事、物，防範危安事件發生。經警方初步查證，恐嚇留言的IP位址來自境外，目前已持續交叉分析與比對，並報請台中地方檢察署指揮偵辦，同時加派警力，提升台中國家歌劇院周邊巡邏密度及見警率，並同步聯繫市府警察隊強化市政周邊安全維護勤務。據了解，警方比對過往多起針對國家歌劇院、市政府等單位的網路恐嚇案件，發現訊息中的遣詞用語與語氣模式，與過去多次對台灣發送炸彈恐嚇訊息的中國籍男子張海川極為相似，不排除與其有關。張海川過去曾來台就學，2021年至2023年間，涉嫌針對台灣各地發送超過150起的炸彈恐嚇訊息，引發社會不安。警方表示，已透過跨境合作管道持續追查發訊來源，進一步釐清是否與張男有關。中市警第六分局下午再度針對國家歌劇院周邊加強巡守與維安勤務，避免再有突發狀況發生。警方強調，針對任何涉及恐嚇公眾、散布危害安全訊息等行為，均將依法嚴正查辦，絕不寬貸。同時提醒民眾，切勿任意透過網路散布恐嚇言論或不實訊息，以免觸法。