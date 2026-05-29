不少台灣人進電梯時習慣順手按關門鍵，但到了韓國地鐵卻可能踩到當地禁忌。有台灣網友分享，原本只是聽說「韓國地鐵電梯不能按關門鍵」，沒想到實際到當地後，真的看到阿珠媽（阿姨）當場制止乘客，甚至有車站直接把按鍵封住。原來韓國地鐵電梯多半是為長者、輪椅族與行動不便者設計，系統會自動計時關門，若亂按按鍵，部分電梯甚至會重新倒數，等更久。不少旅客也分享自己曾被韓國長輩罵、阻止，甚至被直接打手制止。
韓國搭地鐵「台灣人1習慣」被制止！全場爆共鳴：曾被打手
一名女網友在Threads發文表示，自己先前就曾聽說，韓國地鐵的電梯最好不要按關門鍵。當時她和家人提起這件事，大家都半信半疑，覺得不至於連按個按鈕都有規矩，沒想到才剛到韓國沒多久，就親眼看到有乘客準備按關門鍵時，旁邊的阿珠媽立刻出聲阻止，急忙喊著「安堆唷」，也就是「不可以」的意思。
後來原PO到其他車站時，又發現部分電梯的關門鍵甚至直接被貼住，上頭還寫著「按了會延長開20秒」，讓她當場傻眼，也更加確定這並不是都市傳說，而是真正存在的韓國地鐵文化。
貼文曝光後，不少曾赴韓旅遊的網友紛紛留言解釋原因，「韓國地鐵的關門是有設秒數的，為了給行動不方便以及老人、輪椅者有充裕的時間進入電梯，其實按了也沒用」、「有些比較大的站，按了反而會更晚關」、「要等20秒自動關門，不能按關門制，否則重新計算20秒」、「冷知識+1，難怪他們沒人按」、「首爾的不行，釜山有些可以」。
還有不少苦主分享自己曾因按下關門鍵，被韓國長輩當場制止的經驗，「因為按了會等更久，而且還會被阿嬤阿公們罵」、「我也被阿珠媽阻止過，她說 Don't touch」、「以前去韓國搭地鐵也被韓國大叔阻止過」、「好幾年前還有人按了被阿珠媽打手」、「我和我妹第1次自由行時也不知道，我妹按關門鍵還被阿珠媽打手」。
韓國地鐵友善長輩！博愛座沒人也不能亂坐
事實上，韓國地鐵的電梯設計，主要是為老弱婦孺與行動不便者提供更友善的使用空間，因此多數採自動關門模式，希望保留充裕時間讓長者、輪椅族順利進出。也因為如此，若有人頻繁按下關門鍵催促，當地人有時會直接出聲提醒。
除了電梯文化外，韓國對博愛座的觀念也和台灣有明顯差異。台灣捷運上，若博愛座暫時沒有人使用，多數民眾仍會先坐下，等真正有需求的人出現後再起身讓位；但在韓國地鐵裡，博愛座幾乎被默認為長者專屬區域，即使整節車廂擠滿人，博愛座附近仍可能維持空位。
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一名女網友在Threads發文表示，自己先前就曾聽說，韓國地鐵的電梯最好不要按關門鍵。當時她和家人提起這件事，大家都半信半疑，覺得不至於連按個按鈕都有規矩，沒想到才剛到韓國沒多久，就親眼看到有乘客準備按關門鍵時，旁邊的阿珠媽立刻出聲阻止，急忙喊著「安堆唷」，也就是「不可以」的意思。
後來原PO到其他車站時，又發現部分電梯的關門鍵甚至直接被貼住，上頭還寫著「按了會延長開20秒」，讓她當場傻眼，也更加確定這並不是都市傳說，而是真正存在的韓國地鐵文化。
還有不少苦主分享自己曾因按下關門鍵，被韓國長輩當場制止的經驗，「因為按了會等更久，而且還會被阿嬤阿公們罵」、「我也被阿珠媽阻止過，她說 Don't touch」、「以前去韓國搭地鐵也被韓國大叔阻止過」、「好幾年前還有人按了被阿珠媽打手」、「我和我妹第1次自由行時也不知道，我妹按關門鍵還被阿珠媽打手」。
韓國地鐵友善長輩！博愛座沒人也不能亂坐
事實上，韓國地鐵的電梯設計，主要是為老弱婦孺與行動不便者提供更友善的使用空間，因此多數採自動關門模式，希望保留充裕時間讓長者、輪椅族順利進出。也因為如此，若有人頻繁按下關門鍵催促，當地人有時會直接出聲提醒。
除了電梯文化外，韓國對博愛座的觀念也和台灣有明顯差異。台灣捷運上，若博愛座暫時沒有人使用，多數民眾仍會先坐下，等真正有需求的人出現後再起身讓位；但在韓國地鐵裡，博愛座幾乎被默認為長者專屬區域，即使整節車廂擠滿人，博愛座附近仍可能維持空位。