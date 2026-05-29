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▲蔡明亮（左）與李康生在新店山上合開一間美術館式的咖啡聽。（圖／翻攝自蔡明亮Threads）

▲蔡明亮表示，該間咖啡廳很安靜、奇特，有老房子的痕跡和絕美風景，是一個可以發呆、看展、看光影的地方。（圖／翻攝自蔡明亮Threads）

大導演蔡明亮的作品以緩慢敘事節奏、極少的對白、獨特的鏡頭美學揚名國際影壇，金馬影帝李康生為他的御用男主角，兩人合作近半個世紀，近日蔡明亮宣布，與愛徒合開一間咖啡店，有影迷幽默調侃：「李康生會在那邊一直走來走去嗎？」日前，蔡明亮在社群平台發文，透露和李康生開了一間美術館式的咖啡空間「蔡明亮藝術空間」，即將在6月4日正式開張，地點位在新店山上的一處廢墟之中，「那裡很安靜，也很奇特，有老房子的痕跡，還有絕美的風景。蔡明亮表示，咖啡廳也像是一個可以發呆、看展、看光影的地方，誠摯邀請大家來店裡走走。貼文一發布隨即引發熱議，網友拿導演的電影風格揶揄，「光是看到照片不知道為什麼就突然有陣睡意」、「我要去裡面走三圈然後找個位置坐下來開始哭」、「請問我如果坐在位子上放空一個小時都沒喝咖啡，蔡導會說我情緒飽滿還是叫我不喝快滾」、「期待天邊會有一朵雲！」李康生和蔡明亮是相知相惜近40年的靈魂伴侶、創作夥伴與親密家人，兩人從1991年相識後，李康生便成為蔡明亮電影中唯一的御用男主角，合作過的國片有《愛情萬歲》、《你那邊幾點》、《天邊一朵雲》、《郊遊》等經典，雙方亦師亦友、相互扶持的關係在國際影壇傳為佳話。