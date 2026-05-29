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捷克參議員議長韋德齊 （Miloš Vystrčil）預計下週訪問台灣，但因為捷克有意要和中國恢復「務實且平衡」的關係，所以新總理巴比斯（Andrej Babiš）拒絕提供公務專機，因憂心會損害捷克和中國的商業關係，韋德齊和商業代表團恐怕得乘坐商務航班來台。對此，外交部長林佳龍今（29）日指出，捷克新政府上任初期或有否定前朝動作，但台捷關係緊密穩健，不必放大單一事件。台灣將持續深化合作，半導體對捷克投資也高於中國；若捷克環境友善、保障企業，台企就會持續投入，合作重點在實際行動與互利發展。針對去年底剛上任的巴比斯，林佳龍表示，有些人難免新官上任三把火，想要去否定前面的政府，但三把火燒完就會回到現狀。有人要破壞台捷關係，我們就繼續跟捷克好，就看中國可以給捷克什麼東西？不用去放大單一事件。林佳龍也指出，台捷關係很緊密、穩健，半導體投資捷克的資金也比中國多，合作是雙向的，如果對台灣友善、對企業有保障，我們不是說什麼，是要看我們做什麼；如果對台灣不友善 我們企業就有顧慮。民主國家，我們把環境做好，讓大家把環境發展起來，不像中國一帶一路。