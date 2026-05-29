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中華職棒中信兄弟昨（28）日以4：6不敵台鋼雄鷹，苦吞7連敗，王牌洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）主投6局失4分，吞下本季第6敗，並列聯盟敗投王。羅戈本季是否有退化跡象也成為熱門討論議題，根據《野球革命》的球種分析，羅戈的速球、變速球無明顯退化，但最大武器曲球卻出現被打擊率提升，揮空率、壞球出棒率下降的問題，代表打者對他的曲球更有警覺性；不過羅戈會這麼「悲情」，與團隊打線低迷也有關係，過去10場先發，打線給羅戈的援護率僅有慘淡的1.35，堪稱全聯盟最悲情的投手。羅戈自2024年來台發展，去年從富邦悍將轉戰中信兄弟，今年已邁入中職生涯第3個賽季。根據《野球革命》的球種分析，過去3個球季中，羅戈除了主力速球外，武器庫還包含曲球、變速球與滑球。本季速球使用比例為39.4%（均速149公里）、曲球26.6%（均速131.2公里）、變速球22.9%（均速133.1公里），以及滑球11.2%（均速138.9公里）。觀察近3年的數據變化，羅戈的速球被打擊率分別為.305、.240與.273，揮空率則維持在13.2%、17.9%和17.5%，顯示速球雖然被打擊率稍有回升，但製造揮空的能力並未大幅衰退。變化球方面，他主要倚賴曲球與變速球，其中變速球依然極具主宰力，近3年的被打擊率分別為.134、.215及.179，表現相當優異。然而，羅戈過去最犀利的曲球，本季卻出現警訊。前2季他的曲球被打擊率分別僅有.179與.169，但本季前10場先發，曲球被打擊率已飆升至.240。數據顯示，打者對他曲球的追打區出棒率從29.6%驟降至18.5%，整體非好球帶出棒率也從28.1%跌至20.5%；換言之，打者本季對他的曲球更有警覺性，揮空率與壞球出棒率雙雙下滑。此外，羅戈去年的曲球平均轉速高達2850轉，本季在球速不變（皆為131公里）的情況下，轉速卻下滑至2753轉，隊打者威脅性是否因此下降還值得觀察。開季前10場先發，羅戈僅拿下2勝卻苦吞6敗，暫時與桃猿洋投艾菩樂（Tyler Eppler）並列聯盟敗投王。但攤開傳統數據，羅戈扛下全聯盟最多的60局投球，防禦率3.15也排名第11。儘管防禦率較前2季退步，但他依然是聯盟頂尖的前段班先發，之所以吞下如此多敗仗，與球隊貧打脫不了關係，在羅戈登場的這10場先發中，團隊給他的援護率僅有慘淡的1.35，堪稱目前全聯盟最悲情的「問天」投手。