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▲Meta AI 將網紅Joeman認成許光漢（如圖）讓大批粉絲傻眼。（圖／記者葉政勳攝）

Meta 旗下智慧型 AI 助理「Meta AI」功能近日在台灣開放，可直接在 Threads 上標註「Meta AI」提問。有網友對比網紅Joeman（九妹）與富邦悍將球員王苡丞的照片，沒想到Meta AI竟將Joeman誤認成是男神許光漢，讓人忍不住吐槽：「看來AI這個科技還有很大的進步空間」、「AI還真的是很愛開玩笑」、「看來Ai還是不成熟。」Meta AI 功能開放，然而現階段仍出現不少錯誤訊息、「已讀亂回」的情況發生，像是有網友將Joeman與富邦悍將球員王苡丞的照片組圖，並問：「一軍首打席開轟的是左邊還是右邊？」怎料Meta AI 卻錯得離譜，不僅將王苡丞認成隊友王念好，甚至將Joeman的照片判斷成演員許光漢，讓眾人傻眼。Joeman將Meta AI 的結果PO上社群，立刻引來網友一陣吐槽，留言表示：「跟我印象的許光漢好像哪裡不太一樣」、「AI還真的是很愛開玩笑」、「Meta股價準備跳水」、「這AI壞了，不能要了」、「眾所周知，AI會有幻覺」、「看來Ai還是不成熟」，話題意外掀起熱議。王苡丞被稱作「成德大王」，是台灣新生代左打者，先前有不少球迷發現他和Joeman撞臉，相似程度連Joeman本人都發文認證：「住新莊加入富邦也是很合理吧？」還直指兩人有90%像。對此，有網友將兩人的照片拿去給AI分析，卻得到令人跌破眼鏡的結果。不僅Joeman被認成許光漢，還有人把歌手王ADEN先前惹出爭議的「大跳事件」影片，拿去詢問 Meta AI 影片中的人物是誰？沒想到 AI 竟一本正經回答「影片中的歌手是黃偉晉」，讓不少網友笑翻，紛紛留言虧：「黃偉晉被黑得最慘的一次。」而黃偉晉本人也親自在下方留言自嘲：「連meta都要誤會我???????」