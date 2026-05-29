Meta 旗下智慧型 AI 助理「Meta AI」功能近日在台灣開放，可直接在 Threads 上標註「Meta AI」提問。有網友對比網紅Joeman（九妹）與富邦悍將球員王苡丞的照片，沒想到Meta AI竟將Joeman誤認成是男神許光漢，讓人忍不住吐槽：「看來AI這個科技還有很大的進步空間」、「AI還真的是很愛開玩笑」、「看來Ai還是不成熟。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
Meta AI 錯太大　竟把Joeman認成許光漢

Meta AI 功能開放，然而現階段仍出現不少錯誤訊息、「已讀亂回」的情況發生，像是有網友將Joeman與富邦悍將球員王苡丞的照片組圖，並問：「一軍首打席開轟的是左邊還是右邊？」怎料Meta AI 卻錯得離譜，不僅將王苡丞認成隊友王念好，甚至將Joeman的照片判斷成演員許光漢，讓眾人傻眼。

Meta AI已讀亂回　網笑虧：股價準備跳水

Joeman將Meta AI 的結果PO上社群，立刻引來網友一陣吐槽，留言表示：「跟我印象的許光漢好像哪裡不太一樣」、「AI還真的是很愛開玩笑」、「Meta股價準備跳水」、「這AI壞了，不能要了」、「眾所周知，AI會有幻覺」、「看來Ai還是不成熟」，話題意外掀起熱議。

▲Meta AI 將網紅Joeman認成許光漢（如圖）讓大批粉絲傻眼。（圖／記者葉政勳攝）
▲Meta AI 將網紅Joeman認成許光漢（如圖）讓大批粉絲傻眼。（圖／記者葉政勳攝）
王苡丞被稱作「成德大王」，是台灣新生代左打者，先前有不少球迷發現他和Joeman撞臉，相似程度連Joeman本人都發文認證：「住新莊加入富邦也是很合理吧？」還直指兩人有90%像。對此，有網友將兩人的照片拿去給AI分析，卻得到令人跌破眼鏡的結果。

王ADEN、黃偉晉分不清？釣出本人幽默留言

不僅Joeman被認成許光漢，還有人把歌手王ADEN先前惹出爭議的「大跳事件」影片，拿去詢問 Meta AI 影片中的人物是誰？沒想到 AI 竟一本正經回答「影片中的歌手是黃偉晉」，讓不少網友笑翻，紛紛留言虧：「黃偉晉被黑得最慘的一次。」而黃偉晉本人也親自在下方留言自嘲：「連meta都要誤會我???????」

資料來源：Joeman IG


相關新聞

台灣超賺錢泡麵是它！外國人搬整車搶買：水準高　連Joeman也愛上

Joeman開箱陶朱隱園賺翻！1支影片進帳31萬　YT背後真實收益公開

Joeman開箱12億陶朱隱園！眾狂問：折扣碼呢　他吐實話7萬人笑翻

一戶12億！Joeman開箱陶朱隱園：超跑電梯、1500萬廚具　5字點評

王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...