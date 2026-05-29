基隆直航石垣島的「八重山丸」渡輪，已於昨（28）日晚間啟航，在今日早上正式抵達石垣島，單程航程約8小時，這是目前日本與台灣之間唯一的定期客運航線。有日媒引述消息人士說法，稱日本正在評估若台灣發生突發事態，渡輪潛在的戰時疏散功能。
根據《共同社》報導，石垣市市長中山義隆在啟航儀式上表示，這條定期航線不僅是交通基礎設施，也是支撐觀光、物流、經濟活動、文化交流與教育的新橋樑，是連接日本與台灣未來的重要航線。
包括石垣島在內的沖繩縣，向來是受到台灣旅客青睞的熱門旅遊目的地；而基隆作為台灣著名港口城市，擁有豐富觀光資源，且鄰近台北，「八重山丸」渡輪未來可望帶動雙邊旅遊。
未來將繼續探討貨運與戰時疏散功能
「石垣島－基隆」定期航線計劃最快於今年秋季啟動貨運服務，由於石垣島距離基隆比距離沖繩本島更近，當地居民希望從台灣進口生活物資與建築材料，以應對物價上漲壓力，同時也希望爭取推動當地特產像是石垣牛等出口到台灣。
報導引述相關知情人士透露，若台灣發生突發事態，日本方面也正在研究利用這艘渡輪，將石垣市居民疏散至沖繩本島的可行性。不過，由於「八重山丸」屬於國際航線船舶，在日本國內航行仍受到相關法規限制。
基隆直航石垣島航程相關資訊一次看
往返「基隆－石垣島」的八重山丸渡輪共分為7種房型，總計122間房、493個床位。房價分為8種最低為睡大通舖單程2800元（未稅）的標準房，最高則是每人1萬500元（未稅）的雙人皇家套房。
航程單趟約8小時，6月29以前每週一次夜間航班往返，6月30日起將增至每週兩次航班往返，詳情請查看Yaima Line官方網站。
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包括石垣島在內的沖繩縣，向來是受到台灣旅客青睞的熱門旅遊目的地；而基隆作為台灣著名港口城市，擁有豐富觀光資源，且鄰近台北，「八重山丸」渡輪未來可望帶動雙邊旅遊。
未來將繼續探討貨運與戰時疏散功能
「石垣島－基隆」定期航線計劃最快於今年秋季啟動貨運服務，由於石垣島距離基隆比距離沖繩本島更近，當地居民希望從台灣進口生活物資與建築材料，以應對物價上漲壓力，同時也希望爭取推動當地特產像是石垣牛等出口到台灣。
報導引述相關知情人士透露，若台灣發生突發事態，日本方面也正在研究利用這艘渡輪，將石垣市居民疏散至沖繩本島的可行性。不過，由於「八重山丸」屬於國際航線船舶，在日本國內航行仍受到相關法規限制。
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往返「基隆－石垣島」的八重山丸渡輪共分為7種房型，總計122間房、493個床位。房價分為8種最低為睡大通舖單程2800元（未稅）的標準房，最高則是每人1萬500元（未稅）的雙人皇家套房。
航程單趟約8小時，6月29以前每週一次夜間航班往返，6月30日起將增至每週兩次航班往返，詳情請查看Yaima Line官方網站。