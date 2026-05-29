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星宇航空今日開股東會，不少股民關切星宇航空營運、員工年終、股東紀念品等議題，更有股東是董事長張國煒的粉絲，股東會結束後更是變成粉絲見面會，會後簽名拍照約一小時。張國煒今也提醒股東留意開會通知單上的專屬優惠，希望讓買了星宇股票的股東，可以用優惠的價格搭乘星宇航班。有股東在會中詢問機票優惠2000元一事是否確有此事，張國煒回答，不少公司舉辦股東會都有準備股東會紀念品，但那些贈品不過就是幾百元價值，卻要讓股民搶成一團，因此思考為何不直接回饋給股東機票價錢？縱使只有一千、兩千，都比送商品但股民不見得需要好。張國煒說，現在出國並不困難，而這些股東都買了星宇航空的股票，搭自己家的航空公司的飛機更是合理，因此希望透過機票優惠給股東，未來每年應該都會持續以此方式回饋持有至少1張股票的股東。不過，金額不一定都會是2000元，股東可以在收到開會通知單時留意。張國煒今日正面回應年終獎金僅有1個月一事，他強調，自己絕對不是虐待員工，也沒有要求共體時艱；而自己更沒有領公司一毛錢，飛行也沒有加給。他強調，星宇航空營運至今扣掉疫情期間，僅有3年半，去年受到外界環境影響，仍有2億元盈餘，雖數字不多，但以一家新航空公司而言，已經十分不容易的佳績。