有消息傳出美國與伊朗已達成一份60天的諒解備忘錄，旨在延長停火、啟動伊朗核計劃談判。美國副總統范斯（JD Vance）證實，雙方已接近達成暫時協議，仍有幾個癥結點尚未解決，也不清楚總統川普（Donald Trump）是否會批准。
美聯社報導，美國官員週四透露，美國與伊朗談判代表已達成一項初步協議，擬將這場已持續3個月的戰爭停火期限延長60天，並針對伊朗核計畫啟動新一輪談判。
范斯曝協議只差臨門一腳 濃縮鈾是最大癥結
范斯週四晚間證實雙方已達成初步協議，但目前很難確切說川普總統何時會簽署，或者他究竟會不會簽署。
范斯表示，「我們目前正就幾處措辭進行反覆磋商」，其中包含最敏感的濃縮鈾問題，談判代表正試圖在初步協議中就高濃縮鈾達成一般性原則，具體細節則留待隨後的談判中敲定，「我們還沒完全到位，但已經非常接近了，而且我們會繼續努力。」
儘管川普及其團隊從衝突伊始就表明，其核心目標之一是確保伊朗永遠無法擁有核武器，但范斯這次對戰爭成果的定位顯得保守許多，僅説「我們目前的處境是能夠大幅重挫他們的核子計畫，不僅是在本任總統任期內，而是從長遠來看。這對美國人民而言是非常非常好的成果。」
美財長重申川普底線 交出濃縮鈾、開放海峽
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在白宮記者會上，被媒體多次問及此事，他並未證實此事，僅説團隊目前正在來回談判，一切都由川普做決定，強調官方絕對不會接受糟糕的協議。
貝森特也重申，川普對這場協商設定幾條紅線，包括伊朗必須交出其高濃縮鈾、絕對不能研發核武器，且荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）必須自由開放。
根據這項初步協議，伊朗將不得對荷姆茲海峽往來船隻徵收通行費，並在30天內清除水道上的所有水雷；美國將逐步解除對伊朗港口的海上封鎖，並同意放寬制裁，允許伊朗對外銷售更多石油。但談判的核心問題是伊朗高濃縮鈾的去向。
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范斯曝協議只差臨門一腳 濃縮鈾是最大癥結
范斯週四晚間證實雙方已達成初步協議，但目前很難確切說川普總統何時會簽署，或者他究竟會不會簽署。
范斯表示，「我們目前正就幾處措辭進行反覆磋商」，其中包含最敏感的濃縮鈾問題，談判代表正試圖在初步協議中就高濃縮鈾達成一般性原則，具體細節則留待隨後的談判中敲定，「我們還沒完全到位，但已經非常接近了，而且我們會繼續努力。」
儘管川普及其團隊從衝突伊始就表明，其核心目標之一是確保伊朗永遠無法擁有核武器，但范斯這次對戰爭成果的定位顯得保守許多，僅説「我們目前的處境是能夠大幅重挫他們的核子計畫，不僅是在本任總統任期內，而是從長遠來看。這對美國人民而言是非常非常好的成果。」
美財長重申川普底線 交出濃縮鈾、開放海峽
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在白宮記者會上，被媒體多次問及此事，他並未證實此事，僅説團隊目前正在來回談判，一切都由川普做決定，強調官方絕對不會接受糟糕的協議。
貝森特也重申，川普對這場協商設定幾條紅線，包括伊朗必須交出其高濃縮鈾、絕對不能研發核武器，且荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）必須自由開放。
根據這項初步協議，伊朗將不得對荷姆茲海峽往來船隻徵收通行費，並在30天內清除水道上的所有水雷；美國將逐步解除對伊朗港口的海上封鎖，並同意放寬制裁，允許伊朗對外銷售更多石油。但談判的核心問題是伊朗高濃縮鈾的去向。
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