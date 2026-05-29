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防堵伊波拉 疾管署實施新邊境管制

以下4類對象得排除：

已取得我國入學許可之學位生 外交公務 國人之非本國籍配偶及其未成年子女 緊急或人道專案協處：如奔喪、探視重病親屬

▲疾管署副署長曾淑慧提到，民眾避免至民主剛果或烏干達進行非必要旅遊。（圖／疾管署提供）

具2國旅遊史須配合自主健康管理 違規可裁罰

請配合以下檢疫措施：

經評估有疑似伊波拉病毒感染症狀，如發燒、頭痛、肌肉痛、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉或出血等旅客，將即刻由救護車後送合約醫院診察，並同步銜接地方衛生單位防治工作。

對於無症狀旅客開立「具伊波拉流行疫區旅遊史入境旅客自主健康管理敬告單」，入境後請配合自主健康管理21天，並應保持電話暢通以利衛生單位追蹤，每日早晚請各量測體溫一次，並至「民眾主動E回報系統」回報健康狀況。如出現上述症狀，請立即撥打防疫專線1922由衛生局協助就醫，如不配合上述措施者，將依傳染病防治法予以裁罰。

疾管署今（29）日表示，依WHO截至今年5月27日公布資料，剛果民主共和國(DRC)及烏干達疫情持續擴大，疫情主要分布於DRC伊圖里、北基伍省、南基伍省。經疾管署評估，DRC與烏干達兩國之伊波拉疫情恐持續升溫與外交部及領事事務局等部會共同研商，將實施新的邊境防疫管制措施，自6月2日零時起，暫停核發剛果民主共和國及烏干達居民簽證；已核發簽證者，於此期間暫緩入境，暫行措施為期90天。疾管署副署長曾淑慧提到，DRC伊波拉累計報告906例病例，其中223例死亡、125例確診、其中17例死亡。烏干達迄今累積報告7例確診，其中1例死亡。經疾管署評估，DRC與烏干達兩國伊波拉疫情恐持續升溫，我國除已強化邊境跨機關聯防，提升港埠監測及攔檢機制。曾淑慧說，同時，為進一步降低境外移入風險並參考美國、加拿大等國作法，經與外交部及領事事務局、內政部移民署及交通部民用航空局等部會共同研商，將實施新的邊境防疫管制措施。曾淑慧指出，自今年6月2日零時起，暫停核發剛果民主共和國及烏干達居民之簽證；已核發簽證者，於此期間暫緩入境，暫行措施為期90天；惟入境前21天內有流行地區旅遊史之國人、持我國有效居留證者及得入境我國者，仍依疾管署5月27日宣布措施，須配合於抵台時主動至機場檢疫站報到，由檢疫人員開立「入境旅客自主健康管理敬告單」，於入境後21天內進行自主健康管理，並遵循敬告單規定回報健康狀況、出現症狀立即撥打防疫專線1922由衛生單位協助就醫等。疾管署說明，前述管制措施將依最新國際疫情及我國邊境防疫風險，適時滾動調整，並重申剛果民主共和國(DRC)與烏干達兩國之旅遊疫情建議等級為第三級「警告(Warning)」，籲請民眾避免至當地所有非必要旅遊。疾管署再次提醒，為加強邊境檢疫，除透過機場多媒體電子看板、跑馬燈、展示立牌等管道加強宣導外，已自5月27日起，於所有國際航班抵台前進行機上廣播。疾管署呼籲，請過去21天內有剛果民主共和國及烏干達旅遊史旅客，抵台時務必主動前往檢疫站報到，由檢疫人員進行TOCC及健康評估，並