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日本職棒跨聯盟交流賽正如火如荼進行中，效力於埼玉西武獅的台灣強打外野手林安可近期卻陷入嚴重的攻擊低潮。日職官方今（29）日正式公布一、二軍球員異動，西武獅球團決定將林安可抹消一軍登錄，下放二軍進行調整。根據聯盟相關規定，林安可降入二軍後，最快必須等到6月8日以後，才具備重新被登錄一軍的資格。過去在中職統一獅時期以長打砲火聞名的林安可，今年賽季轉戰日職西武獅，開季便成功擠進一軍名單，被球團寄予厚望。然而，初次面對日職投手的球威與精準的控球，林安可首年顯然仍在經歷艱難的適應期。林安可近6場出賽、9個打數都未能敲出安打。本季累計出賽38場，總計126個打席、115個打數中，僅擊出23支安打，其中包含9支二壘安打、2發全壘打，進帳10分打點。目前他的打擊三圍是低迷的0.200／0.270／0.330，整體攻擊指數（OPS）僅為0.600，且在適應對方變化球的過程中苦吞了29次三振，另外選到7次保送、挨了4次觸身球，守備端則累積1次失誤。相較於台灣好手林安可正在經歷的撞牆期，西武獅陣中的兩名外籍洋砲則展現了極具統治力的打擊表現，這也壓縮了林安可在外野與指定打擊的發揮空間。同樣主守外野的卡納里奧（Alexander Canario），本季出賽46場就繳出5轟、23分打點，打擊率達0.278，OPS擁有穩定的0.773；而另一名陣中主力強打奈文（Tyler Nevin）更是火燙得嚇人，雖然目前僅出賽21場，卻瘋狂炸裂8發全壘打、貢獻17分打點，打擊率高達0.365，整體攻擊指數（OPS）更是來到驚人的1.213，成為隊內最不可或缺的核彈頭。在外籍洋砲全線爆發的掩護下，西武獅目前團隊狀況極佳，以29勝20敗2和的戰績，高高傲視群雄，穩坐太平洋聯盟龍頭寶座。