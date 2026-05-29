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▲辛納（Jannik Sinner）2025年於溫網摘下生涯首冠。（圖／美聯／達志影像）

2026法國網球公開賽近期進入單打次輪賽事，世界球王辛納（Jannik Sinner）今年4月起在ATP1000等級的紅土賽事上連拿三冠，法網卻在64強意外落馬，遭到阿根廷好手塞倫多洛（Juan Manuel Cerúndolo）淘汰，對於尋求生涯首座法網冠軍的辛納來說，這「缺失的拼圖」無疑是沈重的一擊，而他疑似因今年多場紅土征戰，導致體能下滑。辛納賽後也回應，「在溫網之前，我高機率不會參加任何賽事。」並透露「身心靈」都要恢復，將專心備戰於6月底進行至7月中旬的溫布頓網球賽事，力拚草地最高殿堂衛冕。義大利男單好手辛納（Jannik Sinner）今年在幾場ATP1000等級的紅土賽上接連擊退強敵，包括4月在蒙地卡羅大師賽力退好友艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）重返球王寶座，後又在馬德里完封茲維列夫（Alexander Zverev）、羅馬大師賽擊倒挪威好手魯德（Casper Ruud）。他腳下連續揚起紅土的塵土，且都擊退在紅土賽場表現亮眼的選手，讓昔日這位「硬地王子」辛納在法網開始前就受到無限期待，各大分析都指他絕對會是奪冠熱門，認為在他在籤表中，與同為一個半區的選手實力差距大，高機率一路殺進決賽，對決「三巨頭」之一的喬科維奇（Novak Djokovic）或茲維列夫。不過，隨著辛納於64強意外落馬，且是遭到阿根廷黑馬塞倫多洛（Juan Manuel Cerúndolo）「讓二追三」，外界不免震驚，認為塞倫多洛在比賽中展現如辛納以往一般乾淨、且具宰制力的球風與氣勢。辛納也因身體因素導致跑動不靈敏，加上多次掛網失誤，反拍明顯受到巨大影響，他本人也透露，今年在經過長時間比賽後，身體尚未恢復完全。不過，大滿貫賽事仍在進行，除各路好手將在6月的法網一決勝負外，溫布頓網球也將在6月底開打，一直進行至7月中旬。回顧辛納去年在溫布頓摘下生涯首冠，他在4強時打敗了喬帥，並在決賽與艾卡拉茲廝殺，他在丟掉第一盤的情況下，連拿下三盤且都是局數6-4收下比賽勝利。當時辛納終止了對戰艾卡拉茲的五連敗，艾卡拉茲也無緣草地衛冕。然而對於這次法網失利、跌破眾人眼鏡的賽果，辛納在賽後也表示，「在溫網之前，我高機率不會參加任何賽事。目前我真的需要一些時間休息來完全恢復，包括心理層面。」將會為回歸溫網賽場做足準備。目前艾卡拉茲因手腕傷勢，已宣布退出溫網以及ATP500等級的女王俱樂部錦標賽，除此之外，在溫網前還有ATP500等級的哈雷公開賽、ATP250等級的馬略卡錦標賽、伊斯特本公開賽等多場比賽，不過由於草地賽事等級皆不高，辛納確實高機率會缺席，專注調養身心，有望衝擊溫網決賽，挑戰衛冕。