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▲「悅香樓」重現香港推車港點文化，主打蒸籠點心車、炸點車、甜點車、燒臘小菜車、蔬菜車等。（圖／記者葉盛耀攝）

一次打造5台推車 各有不同功用

▲悅香樓用餐空間既懷舊又現代（圖／悅香樓提供）

▲「悅香樓」菜色多元，小點、大菜兼備。（圖／記者葉盛耀攝）

▲悅香樓也邀請南部人氣生活風格 KOL Gina ，推出許多可愛的聯名商品。（圖／悅香樓提供）

漢來美食餐飲也有新品牌「常粵」 客單約550元

▲漢來美食推出新品牌「常粵」，定位為平價粵菜。（圖／漢來美食提供）

高雄又有全新港點品牌！「悅香樓」重現香港推車港點文化，正式插旗高雄餐飲一級戰區巨蛋商圈，店內以五大類港式推車巡遊全場，包含蒸籠點心車、炸點車、甜點車、燒臘小菜車以及在桌邊現燙的蔬菜車，即日起正式營業，今（29）日推出限量半價優惠，果真引來爆滿排隊人龍，並於5月30日～6月30日還有「滿千送百」活動。聯上集團餐飲事業總經理蘇聖峯提到，小時候就常跟著父母感受那種場地喧囂卻也熱鬧開心的港式飲茶，但近幾年在台灣有著港點推車的餐廳愈來愈少，他才動念想打造一家主打推車文化的港式餐廳。他專程赴香港考察好幾家在地的茶餐廳，回台後聘請了好幾位港點師傅，並量身定做打造了5台推車，包含蒸籠點心車、炸點車、甜點車、燒臘小菜車，還有強調在顧客桌邊現燙的蔬菜車。新餐廳新氣象，沒有規矩限定用餐規則，但呈現也並非毫無章法，明亮空間中座落木質桌、大匾額、書法畫作等，既懷舊又現代，用餐時間內還有5台推車不停穿梭，好不歡快。每款點心皆由師傅每日手工現包、現蒸，包含被譽為「港點四大天王」的蝦餃、燒賣、鳳爪與蒸排骨等，尤其力推蝦餃，薄Q外皮內蝦餡鮮甜紮實，更咬得到完整的蝦隻。其他菜色還有炸春捲、鹹水餃、金錢鮮蝦餅、叉燒酥等炸點，台灣人喜愛的蘿蔔糕、蛋塔、燒賣，以及明爐烤鴨、玫瑰油雞等燒味，更有鹹蛋蒸肉餅、鳳梨蝦球、陳醋排骨等大菜。悅香樓也邀請南部人氣生活風格 KOL Gina 擔任品牌代言人,攜手兩位女兒 MOMO、逼嘟共同推出三款限定聯名點心，針對小朋友喜好研發起司馬鈴薯口味的「MOMO 包」、爆漿香甜的黑糖流心「逼嘟包」。地址：高雄市左營區裕誠路 486 號 (聯上大飯店 2F)電話：07-536-2999營業時間：午餐 11:30-14:00 晚餐 17:30-21:00全品項半價優惠日：5月29日滿千送百回饋活動：5月30日至6月30日，單筆消費滿1000元，即贈送100元現金券，可於下次用餐時折抵使用。漢來美食餐飲集團也有全新粵菜品牌「常粵」，插旗北高雄裕誠路的巨蛋商圈，主打「城市裡的港味家常」，以更親民的價格、更輕鬆的用餐氛圍，打造鄰里日常也能輕鬆享用的粵式家常菜餐館，平均客單價約550元，招牌菜包含外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁的「脆皮炸子雞」，還有酸香濃郁、口感鮮辣開胃的「招牌酸菜魚」，以及「焦糖豬松阪叉燒」、「脆皮鮮蝦捲」、「煎蘿蔔糕」等。為歡慶開幕，「常粵」還推出「好味滿額贈」會員限定活動，6月14日之前，來美食PLUS會員單筆消費滿1000元，即可獲得「XO醬海鮮公仔麵」電子兌換券乙張。