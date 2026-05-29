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▲小米汽車短期可能不會進來台灣。（圖／翻攝自小米汽車官網）

「人車家」戰略，台灣短期先從大家電補齊

首款洗衣機即將登台

冷氣推進中，導入難度高於洗衣機

▲根據中國小米官網，小米洗衣機目前為洗烘合一，12公斤，售價大約為2萬元台幣，台灣加入關稅、安裝、售後等應該還會再往上調。（圖／翻攝官網）

小米今（29）日在台灣舉辦媒體活動，強調「人車家」市場，但關於車短時間台灣可能難以落地，穿戴、家用商品則會繼續強化。除了手機、穿戴裝置、電視、小家電等產品線之外，下一步將把版圖延伸至大家電。小米透露，台灣市場將在第三季導入首款洗衣機產品，但實際上市機種與規格仍待總部最終確認。小米近年全球戰略聚焦「人車家全生態」，希望透過手機、智慧裝置、家電與汽車等產品串聯，打造更完整的智慧生活體驗。不過，若到台灣市場，短期內「車」的導入門檻仍高，大家電反而成為小米在台推進全生態布局的重要下一步。小米表示，台灣市場從手機單一產品切入，後續發展為手機×AIoT生態鏈組合，近期則銜接全球「人車家全生態」方向。不過，在「人車家」三大場景中，汽車導入台灣仍有高度門檻。小米高層坦言，車牽涉法規、自製率、進口條件與市場環境等因素，短期內難度相當高，目前基本上還沒有辦法在台灣落地。相較之下，家電將是小米在台灣市場更具體、也更快推進的方向。小米透露，洗衣機產品即將導入台灣，智慧家庭版圖，從小家電進一步跨入大型家電。將是小米在台灣首次導入體積較大的大家電產品，相較於過去小米在台販售的手機、穿戴裝置、小家電與電視，洗衣機牽涉的服務流程更完整，包含物流配送、到府安裝、保固維修與合作廠商服務等，上市前必須把各項細節盤點清楚。小米也表示，大家電領域並不好踏入，過去多數小型產品若發生問題，可以較快速處理，甚至透過以換代修方式解決；但大家電不能用相同模式操作，售後服務、保固與維修體系都必須更完整。除了洗衣機，小米也證實冷氣品類仍在推進中。不過，小米坦言，冷氣導入的複雜程度比洗衣機更高，原因在於冷氣涉及管線施工、安裝條件、保固維修與後續服務流程，整體門檻更高。小米表示，品牌確實有導入冷氣的規劃，但會等到產品、安裝與售後等細項都確認沒有問題後，才會讓產品完整上市。