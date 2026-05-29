我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有粉絲在Threads拿楊丞琳照片標記Meta AI，問它這是誰，結果AI竟狂答錯。（圖／翻攝自Threads）

Meta AI近期開始在台灣地區使用，許多網友都提出各種問題，想測試AI的極限。一名網友在今（29）日於Threads標記Meta AI，並PO出一張楊丞琳跳舞時的表情問是誰。沒想到AI竟誤認成是BLACKPINK成員Lisa，馬上引來大批粉絲現身糾錯，不料AI竟罕見出面道歉：「你說得對，這確實不是Lisa，是鍾明軒。」讓網友都笑翻。一名網友在今日PO出一張楊丞琳在2023年參加中國節目《了不起舞社2》中，跳舞露出的猙獰表情特寫照，標記Meta AI詢問：「她是誰，臉為什麼要這樣？」馬上釣出AI回答：「這是泰國歌手Lisa，在2023年Crazy Horse巴黎瘋馬秀表演時的截圖。」並解釋表情很兇是因為正在跳〈Money〉，需要很強的力道跟眼神配合舞蹈，「所以不是生氣，是表演的一部分啦。」直接認錯人。許多粉絲看到後，紛紛吐槽Meta AI認錯人，沒想到AI還罕見出面道歉，「你說得對，這確實不是Lisa，是鍾明軒在模仿Crazy Horse造型拍的照片。抱歉我弄錯人了。鍾明軒當時是模仿Lisa的〈Money〉舞台，所以表情才那麼兇，不是生氣。」除此之外，還有人點名是黃國昌跟蕭敬騰，結果AI都改口說對，讓網友全笑翻，「Meta AI你要確耶」、「Lisa不排除提告」、「Meta AI超級不靠譜欸」、「哈哈，AI快要瘋掉了嗎？」