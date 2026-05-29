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自爆曾寫《懸崖不勒馬》 8年來始終封存

不談施政！全是馬英九與金溥聰的「性格故事」

揭與金溥聰數十年交情 還曾是馬英九「文膽」

不出版2大關鍵曝光！馬西屏：書一出便失去兩個朋友

馬西屏一再強調：這本書真的很精采

馬英九基金會風暴持續延燒，今（29）日正式對前幕僚蕭旭岑、王光慈涉嫌背信、侵占等案件提起刑事告訴，案件正式進入司法程序。對此，70歲資深媒體人馬西屏自爆，早在2016年國民黨失去政權後，就曾撰寫一本名為《懸崖不勒馬》的書，內容聚焦在前總統馬英九、國安會前秘書長金溥聰金溥聰，但最終選擇封存至今，他直言「現在出書，是落井下石」。政論節目黃金組合劉寶傑與馬西屏，日前才在YouTube節目《寶傑說健康》中重聚，馬更鬆口透露，自己正遭受「嚴重失憶症」的折磨。但其實早在3月17日，劉寶傑來訊表明要談馬英九時，馬西屏當時就曾提到說：「我寫完了一本書，叫《懸崖不勒馬》，精彩絕倫，但決定不出了，放了8年了。」這讓對方大吃一驚。隨著近日馬英九相關風波持續延燒，不少親友紛紛勸他趁勢出版，認為現在正是最好時機，一旦錯過就不能出了。他坦言，自己日前上節目談「失智」議題時，卻一時「失智」聊到這本書，結果現在連出版社都主動找上門。馬西屏表示，自己是在2016年國民黨失去政權後，才開始深入研究藍營敗選原因，在與眾多相關人士深入訪談過後，最後決定撰寫《懸崖不勒馬》這本書，而這當中主要就是寫馬英九與金溥聰。馬西屏強調，這本書完全不談馬英九8年台北市長、8年總統任內的施政內容，而是透過一個個精彩的故事串聯，呈現馬英九與金溥聰的性格、理念，所形成的行事風格，「因為了解一個人的風格，才能理解他所有施政背後的成因」。馬西屏也曝光自己與金溥聰、馬英九的深厚交情，他指出，金溥聰剛從美國返台時，第一份工作就是進入《中央日報》擔任記者，而當時自己是組長；之後金溥聰進入國民黨中央黨部，分派到馬英九辦公室任職。馬英九宣布參選台北市長時，更曾邀請馬西屏加入團隊，當時核心幕僚僅有金溥聰、林火旺、蕭展正與他4人，「所以溥聰的過往與真實風格沒人比我更清楚」。此外，馬西屏還透露，自己曾長期擔任馬英九的「文膽」，這30年來，他從來不對外面張揚此事，只因馬英九喜歡身邊的人低調。而為了替馬英九寫文章，馬西屏甚至常坐在其座車後座，利用移動時間與對方討論內容，也因此觀察到許多外界看不到的私下舉止與想法。馬西屏表示，其實本來想趕2018年520出版《懸崖不勒馬》這本書，但當時因打球手受傷，儘管有請人代為打字，但最終還是沒能趕上時間，拖到8月才寫完；後來經深思熟慮，毅然決定永遠不出了，這讓始終在旁協力的龍田里里長袁俊麒大吃一驚，因為這8年來，袁里長一直不斷催促他出版。至於為何最終決定不出版？馬西屏坦言，原因其實很簡單，第一、因為馬英九與金溥聰都是他的好友，「這本書一出，朋友就做不成了，何必為了一本書失去兩個朋友」；第二、當時國民黨正準備迎戰2018地方選舉，他擔心書中大量獨家內容，會被拿來當成政治攻擊工具，因此選擇暫時擱置，沒想到這一暫時就變成了永久。馬西屏最後也回憶，自己曾與周美青、馬唯中、馬元中等人一同聚餐，還曾受邀到馬英九家作客，與馬家互動密切。他分享自己當年獲頒屏東中學傑出校友時，馬英九還親自南下頒獎，甚至對馬西屏說出：「你得獎我一定要來啊！」這當然是客氣話，但也是最後我決定不出書的原因之一。「我這本書真的很精采，都是故事串聯，而且是好聽的故事。」馬西屏強調，但是他不會在此刻出書，因為現在這個時間點是「落井下石」、「賣友求榮」，自己很珍惜與馬總統的相處時光，謹祝馬家平安度過這次風暴。