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▲RIIZE在大巨蛋開球的照片被中國平台拿去當成簽售禮物，造成許多粉絲不滿。（圖／翻攝自Threads）

韓國男團RIIZE上週來到台北大巨蛋，參加由中信兄弟舉辦的主題日「Channel B 音樂祭」，活動當天他們穿著球團球衣開球，並且留下了相當可愛的自拍，沒想到活動結束不久後，這些在台灣拍下的照片竟然變成了「中國粉絲的限定簽售會禮物」，讓部分粉絲在社群發牢騷，表示，「豆腐究竟要被吃到何種程度呢？」認為台灣照片送給中國平台使用，是非常遺憾的事，沒想到這番發言竟成功讓平台將系列照片給撤換掉。RIIZE日前受邀來到大巨蛋參加「中信兄弟Channel B 音樂祭」，活動中他們穿著球團特製球衣、站上球場開唱，因為是台灣限定舉辦的活動造型，因此粉絲也相當期待是否會有特別的周邊可以購買。活動結束不久後，簽售平台Fantopia宣布了RIIZE的全新簽售會，同時公開購入者限定特典，而那竟然就是在台灣所拍攝的球衣照，讓許多粉絲紛紛搶著下單，並希望可以快點拿到這個和偶像一起在台灣所留下的回憶。不過這時有粉絲質疑平台似乎是中資，且在台灣拍的照片卻給中國平台使用，「豆腐究竟要被吃到何種程度呢？」為此感到相當遺憾，貼文在社群發酵後，沒想到簽售平台真的將這系列球衣照片給換掉，讓許多已經付錢購買球衣照片的粉絲感到氣憤，將怒火轉移到質疑平台政治立場的粉絲身上，這也讓該粉絲莫名其妙遭到網暴。而平台因為被質疑政治立場就換照片一事，也遭到中國網友指責：「變相承認台獨。」為此簽售平台今日發佈貼文，先是澄清政治立場，「我們堅定不移地擁護一個中國原则，明確且堅決地確認台灣是中國領土不可分割的一部分。」接著為RIIZE簽售特典一事作出解釋，透露若是為了球衣造型才下單的粉絲，可以接受在6月5日前申請退款，造成大家的困擾很抱歉。