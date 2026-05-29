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美國總統川普與中國領導人習近平會面後，突然喊話將針對軍售案與台灣總統賴清德通話，不過至今仍沒看到後續發展。外交部長林佳龍今（29）日與媒體茶敘時表示，「我們是接電話的一方，我們就是做好準備，主動權是在川普總統」，現在只要川普沒打電話，就是給習近平一個「favor（人情）」。林佳龍強調，史上對台灣軍售最多的美國總統就是川普，現在就是看怎麼管理阻撓的人，習近平想要製造假象是中美共管台海，但並沒有，製造問題的是中國。要能夠嚇阻中國，和平是靠實力，若不成也要讓對方付出代價，包括提升不對稱作戰能力等。川普也很忙，但既然講了這件事應該就會進到政府準備的部分，最近幾件事情也陸續決定，包括對台關稅等。林佳龍說，如果說打了這通電話讓「川習會」的成果付諸流水等，這代表對中共來講很敏感。中共認為美方跟台灣打電話不行，好像之前談的都不重要，也可以繼續軍售了，因為軍售已經不是變成最重要的，「打電話」才是最重要。林佳龍提醒，跟中國來往不要被嚇到，中國也有自己的問題，如軍委會七人剩下兩人。2027年也快到了，剩下半年，習近平想製造假象共管台海，但有些獨裁者過度自信發動戰爭，有時候是誤判。但發動戰爭容易，解決戰爭很困難，「不要自己嚇自己，但也怕擦槍走火，所以台灣還是要自立自強，操之在己的要全力以赴」，國際情勢就全力因應。