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📍辛納究竟是怎麼輸的？

📍高溫是主因？辛納本人怎麼說

📍這場失利對辛納意味著什麼？

📍辛納的驚人連勝紀錄就此終止

📍法網剩餘賽程群雄割據 誰是最大受益者？

📍喬科維奇能否創下第25座大滿貫歷史紀錄？

▲阿根廷好手Juan Manuel Cerundolo克服前兩盤落後劣勢，上演讓二追三戲碼淘汰世界第一辛納，締造本屆法網開賽以來最大冷門，也寫下個人生涯代表作。（圖／路透／達志影像）

▲辛納（Jannik Sinner）與艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）接連退出爭冠行列，塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）迎來衝擊生涯第25座大滿貫冠軍的絕佳機會，成為本屆法網最受矚目的奪冠熱門之一。（圖／美聯社／達志影像）

2026年法國網球公開賽第二輪，世界球王、衛冕溫網冠軍辛納（Jannik Sinner）疑似因中暑，最終以3：6、2：6、7：5、6：1、6：1的離奇比數，敗給世界排名第56位的阿根廷選手塞倫杜洛（Juan Manuel Cerundolo）。這是繼2000年阿格西（Andre Agassi）以來，法網男單頭號種子最早出局的紀錄。辛納爆冷出局，連同此前已宣告缺陣的衛冕冠軍艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），讓本屆法網頓時群龍無首，老鬼「喬帥」喬科維奇（Novak Djokovic）有沒有機會趁機拿下法網男單冠軍、收穫破歷史的生涯第25座大滿貫冠軍？從比賽記錄上看，這場比賽在前一小時53分鐘幾乎是一面倒的屠殺。辛納以6：3、6：2橫掃前兩盤，第三盤更一度領先5比1，全場距離晉級只差一局。就在這個節骨眼上，一切急轉直下。辛納在5比4領先、局分0比40的發球局中，突然彎腰，隨後步履蹣跚地走回球員椅，離場接受長達九分鐘的治療。重返賽場後，他的移動能力明顯受限，無法上網、難以奔跑，場邊鏡頭多次捕捉到他跛行與彎腰喘氣的畫面。換邊休息時，他將冰袋敷在頸後，站在一切可能的陰影下喘息，甚至嘗試使用手持電風扇與碳酸飲料提神，但均無濟於事。此後他連失18分、丟掉7局，比賽拖入第四盤。最終，辛納在最後20局中僅贏得2局，以不可思議的比數吞下敗仗，這場比賽他連續丟失了整整18分。賽前外界已對本場比賽的天氣條件高度警惕。巴黎本週持續熱浪侵襲，菲利普・夏帝耶中央球場下午氣溫一度超過攝氏32度，又無遮蔭、無風，加上正午開賽時間，對向來在高溫中表現欠佳的辛納而言，是一場先天不利的對決。他此前曾在澳網與上海大師賽的高溫環境中出現抽筋症狀。不過，儘管氣溫逼近臨界值，由於未達「濕球黑球溫度」（Wet-Bulb Globe Temperature）的暫停比賽門檻，高溫規則並未啟動。值得注意的是，辛納賽後受訪時並未將敗因歸咎於天氣，他表示當天氣溫「並不算誇張地熱」，但他坦言前一晚難以入眠、醒來時就感到身體不適，比賽中出現頭暈與極度疲憊的症狀。辛納說：「我不記得上次感覺這麼虛弱是什麼時候，但我已經用盡了今天所有的力氣。」對辛納而言，這場失利的影響遠不止一場比賽的勝負。首先，他生涯大滿貫（Career Grand Slam）的夢想就此暫時告終，法網是他唯一未曾奪冠的大滿貫賽事。其次，他本賽季的驚人不敗紀錄宣告終結，自2月以來他從未嚐敗，本賽季更包辦5座大師賽冠軍，含3座紅土大師賽金盃，是本屆法網最被看好的奪冠熱門，這是自1990年以來大滿貫賽事中賠率第二低（亦即最被看好）的男子選手，僅次於2009年法網的納達爾。儘管提前出局，辛納將維持世界第一的排名，並表示會把握時間充分休養，為衛冕溫網積極備戰。他透露不打算參加任何草地熱身賽，將以溫布頓為下一個重心。而宿敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）已宣告因傷缺席溫網，辛納預計將再度成為草地球季的最大奪冠熱門。在本次法網出局前，辛納保有連續六屆大滿貫至少晉級四強的紀錄，是網球公開賽時代僅有五名達成此成就的男子球員之一。本屆法網他原本有機會追平納達爾在法網創下的七屆連續四強紀錄。此外，隨著辛納與艾卡拉茲雙雙無緣第三輪，這是自2000年以來，法網首次在第三輪就缺少ATP前兩名球員的身影；也是繼2023年美網以來，大滿貫賽事首度不會由這兩人之一捧起冠軍盃。辛納出局，使本屆法網的冠軍爭奪瞬間陷入群龍無首的混沌局面，多名球員的晉級前景大幅看漲。擊敗辛納的塞倫杜洛下一輪將對陣非種子球員，若順利晉級，最快要到八強才會遭遇前十種子。第5種子班・謝爾頓（Ben Shelton）是辛納所在這半區排名最高的選手，有機會成為1999年以來首位打進法網四強的美國男子球員；第19種子法蘭西斯・蒂亞福（Frances Tiafoe）在第二輪五盤力退赫卡奇（Hubert Hurkacz）後同樣士氣高昂。第4種子奧傑-阿利亞西姆（Felix Auger-Aliassime）也躋身同區，機會之窗大開。另一半區的第2種子齊弗瑞夫（Alexander Zverev）與第15種子盧德（Casper Ruud），兩人此前均曾在大滿貫決賽功虧一簣，本屆有望把握良機完成封王夙願。在眾多受益者中，最引人矚目的莫過於喬科維奇（Novak Djokovic），這位塞爾維亞老將目前手握24座大滿貫冠軍，與歷史紀錄僅差臨門一腳。辛納與艾卡拉茲同時出局，意味著喬科維奇迎來了近年最理想的奪冠窗口，甚至可能是他職業生涯最後一次站上頂峰的絕佳機會。他下一輪將面對新生代好手豐塞卡（João Fonseca），這場對決隨著局勢丕變而備受矚目，這位傳奇球員能否在巴黎紅土完成封神之作，相信全球球迷的目光都將緊盯。