效力於芝加哥白襪的日籍重砲村上宗隆（Munetaka Murakami）今年賽季大放異彩，用驚人的長打火力「20轟」隻手撐起季前完全不被看好的白襪隊。截至台灣時間今（29）日，白襪打出29勝27敗、勝率過半暫居美聯中區第二。然而開季時，外界傳聞白襪將在季中等待時機賣掉村上宗隆，以招攬其他新秀，對此，日媒《Sportiva》專訪隨隊長達24年的大聯盟官網資深記者梅爾金（Scott Merkin），他直言「99.99%不可能」，推測目前應是球團主動力保村上留隊，並與經紀公司談判延長合約，讓這位長打好手繼續幫助白襪奪勝。
走出121敗歷史陰影 白襪劇本今年改寫劇本
芝加哥白襪近年陷入隊史極其深刻的黑暗期，2024年球季更寫下慘絕人寰的41勝121敗、勝率僅2成53。雖然2025年隊伍重建繳出60勝102敗，但2026年季前外界普遍預期這支古豪球隊頂多拿下70勝左右。
然而到了今年，白襪的劇本完全改寫。截至台灣時間本月29日為止，白襪硬是點燃驚奇反撲，打出29勝27敗。總教練維納布爾（Will Venable）指出，白襪今年「進一步提高了門檻」，希望打造具競爭力的球隊，讓球隊真正成長。
白襪2年3400萬神操作 村上宗隆打擊數據驚艷大聯盟
而引領這波大躍進的功臣之一，無疑就是今年渡海挑戰大聯盟的日籍強打村上宗隆。回顧當初白襪總管蓋茲（Chris Getz）頂住外界壓力，在其他大聯盟球團因合約年限或觀望態度紛紛退縮之際，僅用2年總額3400萬美元的合約就成功簽下村上宗隆。
事後證明，這筆簽約堪稱大聯盟今年「最高投資報酬率」的操盤，村上宗隆今年在不斷刷新全壘打紀錄，高掛全壘打榜單，截至目前已經累積高達20發全壘打，此外他還貢獻了43得分、41打點，攻擊指數（OPS）高達0.947，居大聯盟第五。
開季前被傳轉隊機率大？白襪資深隊記：他變非賣品
不過，據日媒《Sportiva》報導，村上宗隆當初僅簽下2年短約，季前不少球評與名嘴紛紛預測，「只要村上打出身價，白襪肯定會在7月底交易截止日前把他賣給爭冠強權，用來換取更多頂級新秀。」
對此，大聯盟資深白襪記者梅爾金（Scott Merkin）在該專訪中全盤否定，更斷言，「村上宗隆絕對不會被交易，我可以99.99%斬釘截鐵地這麼說。」
村上宗隆繳超出預期表現 談合約不再是被動方
梅爾金分析，若以目前的戰績來看，白襪本身就是季後賽的競爭者，根本沒有理由賣掉核心。他進一步透露，即便球隊在夏天遭逢極端連敗，總管蓋茲的目光也早已放在大局上，「比起短期的選秀權回報，比起短期的選秀權回報，總管更傾向展現誠意開出延長合約。」
梅爾金接著透露，隨著村上宗隆打出身價，並且比預期的更好，現在村上宗隆的經紀團隊已經不是被動等待白襪開出條件，並且只能全盤答應的立場了，而是白襪現在更傾向與村上宗隆的經紀團隊展開談判，「作為球隊，應該是想要將村上長期留存於團隊中。」
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芝加哥白襪近年陷入隊史極其深刻的黑暗期，2024年球季更寫下慘絕人寰的41勝121敗、勝率僅2成53。雖然2025年隊伍重建繳出60勝102敗，但2026年季前外界普遍預期這支古豪球隊頂多拿下70勝左右。
然而到了今年，白襪的劇本完全改寫。截至台灣時間本月29日為止，白襪硬是點燃驚奇反撲，打出29勝27敗。總教練維納布爾（Will Venable）指出，白襪今年「進一步提高了門檻」，希望打造具競爭力的球隊，讓球隊真正成長。
白襪2年3400萬神操作 村上宗隆打擊數據驚艷大聯盟
而引領這波大躍進的功臣之一，無疑就是今年渡海挑戰大聯盟的日籍強打村上宗隆。回顧當初白襪總管蓋茲（Chris Getz）頂住外界壓力，在其他大聯盟球團因合約年限或觀望態度紛紛退縮之際，僅用2年總額3400萬美元的合約就成功簽下村上宗隆。
事後證明，這筆簽約堪稱大聯盟今年「最高投資報酬率」的操盤，村上宗隆今年在不斷刷新全壘打紀錄，高掛全壘打榜單，截至目前已經累積高達20發全壘打，此外他還貢獻了43得分、41打點，攻擊指數（OPS）高達0.947，居大聯盟第五。
開季前被傳轉隊機率大？白襪資深隊記：他變非賣品
不過，據日媒《Sportiva》報導，村上宗隆當初僅簽下2年短約，季前不少球評與名嘴紛紛預測，「只要村上打出身價，白襪肯定會在7月底交易截止日前把他賣給爭冠強權，用來換取更多頂級新秀。」
對此，大聯盟資深白襪記者梅爾金（Scott Merkin）在該專訪中全盤否定，更斷言，「村上宗隆絕對不會被交易，我可以99.99%斬釘截鐵地這麼說。」
村上宗隆繳超出預期表現 談合約不再是被動方
梅爾金分析，若以目前的戰績來看，白襪本身就是季後賽的競爭者，根本沒有理由賣掉核心。他進一步透露，即便球隊在夏天遭逢極端連敗，總管蓋茲的目光也早已放在大局上，「比起短期的選秀權回報，比起短期的選秀權回報，總管更傾向展現誠意開出延長合約。」
梅爾金接著透露，隨著村上宗隆打出身價，並且比預期的更好，現在村上宗隆的經紀團隊已經不是被動等待白襪開出條件，並且只能全盤答應的立場了，而是白襪現在更傾向與村上宗隆的經紀團隊展開談判，「作為球隊，應該是想要將村上長期留存於團隊中。」