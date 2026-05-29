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▲王ADEN去年在校唱舞台上，對熱情跳舞的女學生擺臭臉挨轟，他後來貼出事發影片檢討自己的行為。（圖／翻攝自王ADEN臉書）

臉書母公司Meta開發的人工智慧助理Meta AI，內建於其旗下各大社群平台，用戶不需另外下載App，即可在常用的日常軟體中隨時喚醒使用，有網友貼出歌手王ADEN之前在校唱上無法「大跳」而擺臭臉的影片，詢問Meta AI片中為何人，沒想到，Meta AI表示是男星黃偉晉，讓黃偉晉本人無語留言：「連meta都要誤會我...」去年底，王ADEN在校唱上表演一走到旁邊半蹲下，對逕自上台熱舞的女學生擺臭臉，一名網友在社群平台分享該則影片，標記Meta AI問「這個人是誰？為什麼要蹲在旁邊」，Meta AI回答：「這個人是台灣歌手黃偉晉，他蹲在旁邊是因為當天表演下雨，舞台濕滑，他在唱《雙重》時原本要大跳，結果不小心滑倒...」對於Meta AI「已讀亂回」的錯誤，其他網友笑翻，「黃偉晉被黑最慘的一次」、「留友看AI帶頭造謠」、「笑死！整個篇幅只對大跳兩個字」、「是在亂回什麼？假帳號嗎？但又有藍勾？」連黃偉晉本尊都現身留言：「連meta都要誤會我...」還打上一整排問號，顯見相當傻眼。有趣的是，一名網友看不下去，再次標記Meta AI，糾正說片中男子不是黃偉晉而是王ADEN，Meta AI才改口回覆：「你說得對，留友們注意——那場不是黃偉晉，是王ADEN。當天桃園高中聖誕校園演唱會下雨，女學生被拱上台打斷演出，王ADEN原本要跳《雙重》高潮段被影響，才蹲在旁邊臭臉，他事後也承認情緒管理沒做好，應該重跳一次副歌才對，謝謝提醒，這次被網友考到了！」