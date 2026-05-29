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中華職棒中信兄弟昨（28）日以4：6不敵台鋼雄鷹，苦吞7連敗，今（29）日作客臺北大巨蛋，與富邦悍將進行3連戰，要避免追平3項不名譽紀錄，分別是中信球團史最多的8連敗，隊史單月最多敗以及聯盟單月最多敗。兄弟過去單月最多敗紀錄為16敗，聯盟則是悍將寫下的單月17敗，此役推出資深洋投德保拉（Jose De Paula）先發，交手魔力藍（Shawn Morimando）。兄弟前役雖然終止連續29局無得分的乾旱期，但仍以4：6不敵雄鷹，苦吞7連敗，5月19場比賽5勝14敗，今日與悍將展開大巨蛋3連戰，若吞下2敗，將追平隊史在2014年的單月最多敗紀錄，若遭悍將橫掃，將追平聯盟單月最多17敗紀錄。兄弟過去單月最多敗紀錄為2024年5月的5勝16敗、2018年4月的4勝16敗，聯盟過去的單月最多敗紀錄都是悍將，在2024年、2025年8月寫下單月17敗不名譽紀錄。除此之外，兄弟當前任務是終止7連敗，自2014年中信集團接手兄弟象後，球團史上最長連敗為2014年5月10日至24日的8連敗，若今日再輸給悍將，將追平球團最差連敗紀錄。若加上兄弟象時期，隊史最長連敗紀錄為2006年的13連敗。兄弟今年開季戰績低迷，進入5月仍不見起色，尤其打線熄火的狀況比4月還嚴重，5月19場比賽團隊打擊率2成20為聯盟墊底，得44分僅贏過樂天桃猿的43分，得點圈打擊率僅1成53，得點圈把握度不高，也是得分陷入乾旱的主因。兄弟此役推出洋投德保拉先發，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率1.38。德保拉去年與悍將交手2場，拿下2勝，共投14局無失分，對戰防禦率0。悍將則是由魔力藍掛帥，本季出賽8場，拿下3勝3敗，防禦率2.20。魔力藍本季與兄弟交手1次，投6局失1分，最終吞下敗戰，對戰防禦率1.50。