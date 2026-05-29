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台股近期大漲，有民眾根據監察院公報製作「立院持股」網站，列出各黨立委持股比例，排行顯示，前10名中有7人是國民黨籍、3人是民進黨籍，其中「股王」顏寬恒持股市值達3.18億元、「股后」王鴻薇持股市值1.87億元，其中有165張聯電、6700股台積電。對此，王鴻薇今（29）日回應，今年股市一舉突破4萬點，她的資產也是受到股市上漲影響，不過跟行政院副院長鄭麗君比，還是看不到車尾燈。根據民眾開發的「立委持股」網站，資料是根據監察院廉政公報，再依據台灣證交所收盤價估算，每日更新，不過有部分立委未持股或是尚未公開申報紀錄，所以沒有列出。根據立委財產申報及網站計算持股市值排名，前十名分別是股王顏寬恒3.18億、股后王鴻薇1.87億、第三蘇清泉1.43億、第四林月琴9910萬、第五許宇甄8247萬、第六陳菁徽7319萬、第七翁曉玲6378萬、第八王正旭4722萬、第九邱議瑩4545萬、第十馬文君4161萬。細看持股比例，顏寬恒持有台積電旗下子公司封測廠精材（3374）402.01張、王鴻薇則是165張聯電和6700股台積電、蘇清泉則是23張台積電。王鴻薇今表示，她的財產都是公開申報、公開透明，所有網友都可以公開查閱，另外今年股市非常好，已經突破4萬點，她的財產也是受股市上漲的影響，至於說她是榜二，「不過我想如果跟我們的鄭麗君副院長比的話，那我還看不到她的車尾燈呢」。媒體詢問，有網友說可以跟她一起買股票？王鴻薇說，現在AI產業就是未來的明星產業，大家應該可以做這樣的佈局，但現在的股市因為有些人是融資方式，甚至講說「四貸同堂」，包括房貸、車貸、信貸都放進去，可能還是有一些風險。鄭麗君和丈夫在事業投資、存款和信託股票價值，身價粗估新台幣7.7億，但其實鄭麗君的丈夫沈學榮名下信託3萬4170張旺宏，以5月29日旺宏收盤價166.5元計算，至少56億8930萬5千元。