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▲金針菇（如圖）來台發展多年，2025年底正式取得台灣永久居留證。（圖／金針菇臉書）





《富比士》27日揭曉2026年「亞洲30位30歲以下菁英榜」（30 Under 30 Asia），從眾多菁英中選出約300位最具創新與爆發力的年輕領袖。韓國人氣網紅「金針菇」今（29）日發文透露自己上榜了，被歸類在「台灣」名單的她，開心表示：「這是我的榮幸！」承諾未來會繼續把最愛的台灣之美與溫暖，傳遞給更多的人。金針菇來台發展多年，2025年底正式取得台灣永久居留證，長期經營YouTube頻道的她，今（29）日發文透露在20歲尾聲迎來了一個超大禮物，成功登上「30 Under 30 Asia」菁英榜。金針菇表示，第二階段審核時富比士團隊問她：「雖然你是韓國人，但你的內容是在讓台灣的文化發光發熱，而且也是以台灣為基地，如果把你放在『台灣（Taiwan）』的名單裡，你意下如何？」金針菇坦言當下聽完心情真的很複雜且有點想哭，她明白大家給的支持、喜愛，從來都不是理所當然的，並且一直默默提醒自己，要用最真誠的心去尊重和推廣這裡的文化，這些年的創作全憑著對台灣這片土地毫無保留的真心，因此金針菇當下毫不猶豫說：「當然好！這是我的榮幸。」看到自己的名字能和那麼多菁英排在一起，這讓金針菇直呼：「到現在都還覺得像在作夢一樣不可思議！」並謝謝最強的後盾家人、朋友、工作夥伴，以及一路上支持她的粉絲們，感性表示：「因為有你們，才有今天的我。」這份榮譽，金針菇也會當作是大家給她的應援，未來繼續把最愛的台灣之美與溫暖，傳遞給更多的人。富比士「30位30歲以下精英榜」又稱富比士年輕領袖榜、富比士傑出青年榜，每年由《富比士》雜誌發佈一系列名單，以「改變世界的潛力」為標凖，選出30歲以下各領域具有創新精神與領導力的傑出青年。其中美洲選出20個行業各30人，歐洲和亞洲選出10個行業各30人，非洲選出共30人。