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▲目前水氣正從中南半島與印度洋一帶往台灣推進，預計梅雨季將在6月5日前後登場。（圖／中央氣象署提供）

▲薔蜜颱風為今年第6個颱風，生成數量比歷史平均的2.7個，今年已經多出1倍。（圖／中央氣象署提供）

今年梅雨季終於快來了！氣象署指出，目前全台累積降雨僅為去年同期6成，且呈現「北多南少」的顯著差異，南部水情吃緊，不過預估真正的梅雨季將在6月5日前後報到，屆時將有一周多的雨期，有望為中南部解渴。且大範圍的聖嬰現象正在發展，容易誘發颱風生成，且易成「強颱」，不過估真正侵台的數量會維持在3至5個。行政院長卓榮泰與交通部長陳世凱今（29日）視察氣象署及超級電腦機房，氣象署署長呂國臣簡報指出，全台迄今累積雨量僅為歷史同期6成「真正的梅雨季還沒到」，且降雨量北多南少，南部山區僅約歷史同期的3至6成，水情吃緊。他進一步說明，台灣冬天吹東北季風，夏天轉為西南季風，氣象署經過國內外模式以及AI模型交叉預測，發現目前水氣正從中南半島與印度洋一帶往台灣推進。預計梅雨季將在6月5日前後登場，屆時將有長達一周多的降雨期。這波梅雨雨勢較急，可能伴隨短延時強降雨，防災、防汛要提早準備。夏季除了梅雨季外，另一大重點就是颱風，氣象署觀察，目前全球氣候出現大規模的「聖嬰現象」發展，會導致東太平洋及台灣南方海域溫度異常偏高，導致颱風容易生成。呂國臣提到，目前海面上的薔蜜颱風為今年第6個颱風，生成數量比歷史平均的2.7個，今年已經多出1倍。在聖嬰現象之下，台灣氣象署、歐洲以及美國的氣象預測，均顯示「今年太平洋颱風數量明顯偏多」，不過預估今年真正會侵襲台灣的颱風數量仍在正常範圍，約3至5個。要注意的是受到聖嬰現象影響，颱風生成位置會偏東南、距離台灣較遠，但也因為海面上移動時間拉長，發展條件佳，容易長成「強烈颱風」。