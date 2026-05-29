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國票金今（29）日舉行股東常會，現任董事長魏啟林最後一次主持股東常會，他以今年前5月獲利亮眼表現，肯定現任經營團隊的努力，今日出席率高達87.95%，選出15席董事席次，依照先前公、民股協調，公股順利取得過半席次。本次董事當選名單，依照先前公民股協議，當選人包括第一銀行代表人張兆順、周慶輝、蔡淑慧、中小企銀代表人乙增祥、合庫代表人吳瑛。公股獨立董事當選3席，分別為謝智源、梁穗昌、李文雄。上午舉辦完股東會，下午3點新經營團隊召開臨時董事會，不出意外，公股代表張兆順和吳瑛，正式獲選為新的國票金控董事長、總經理。人旺集團一般董事當選人2席，包括現任國票金董事施正峰、楊承羲，獨立董事楊家興；耐斯2席董事當選人，包括陳冠舟、陳冠如，獨董為陳惟龍；台鋼當選人為劉子猛。今天是國票金控董事長魏啟林最後一次主持股東常會，魏啟林以實際的營運成績，強調經營團隊的表現，他指出，國票金控去年全年稅後淨利達到22.96億元，較前一年成長5.73%，每股稅後盈餘（EPS）為 0.63 元，持續為股東創造穩定價值。魏啟林更透露，國票金控5月份單月獲利預估將維持在5億元以上的高水準。累計今年前5月，整體金控獲利預估將來到 19 億元左右。國票金控上午舉辦完股東會，緊接著下午3點15席董事召開臨時董事會，關鍵任務聚焦在完成董事長與總經理的人事正式化。整個臨時董事會過程僅花42分鐘，公股代表張兆順與吳瑛在董事會中被正式選出，分別擔任新任國票金控董事長與總經理。據了解，「副董」並沒有在討論議程中出現。