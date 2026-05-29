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2026年年底選戰逼近，民進黨選對會27日開會決議，建議苗栗縣黨部提名不分區立委林月琴參選苗栗市長。本應是地方黨部提名的人選，黨中央這次卻打破慣例，罕見由黨中央層級討論，並下達具體建議，顯見黨內高層及中央黨部對苗栗選戰的高度重視；據了解，民進黨將在6月上旬舉行提名記者會，屆時黨主席賴清德將親自替林月琴繫上競選背帶。依照民進黨公職人員選舉辦法，鄉鎮市長提名權責原屬「地方黨部」，然而，此次苗栗縣黨部特別行文黨中央，考量林月琴具中央立委身分，建請選對會徵召林月琴。縣黨部強調，熱切期盼林月琴能將30年累積的社福專業與中央政策視野，直接帶回苗栗市，而執委與地方基層已做好全力輔選的準備。苗栗市客家人口佔比高達80%，長期以來被視為民進黨難以跨越的「藍營鐵票區」，儘管從陳水扁時代到蔡英文政府、賴清德政府，民進黨大力推動客家電視台、客委會、客家基本法等政策，但在苗栗這塊土地，始終難以轉為實質選票。據了解，賴清德早在數月前便鎖定林月琴作為苗栗市長戰略奇兵，並親自徵詢意願，面對主席「點將」，林月琴當下「秒答應」，展現出願為故鄉帶來實質改變的決心。選對會成員於上週收到27日開會訊息，討論新竹縣、苗栗市人選，林月琴知悉後，感到「受寵若驚」，並對黨中央的背書表示感激。「選對會罕見對鄉鎮市長人選開會，顯示出賴清德與中央黨部對苗栗選戰的極度重視！」黨內人士認為，透過選對會的「具體建議」，等同給林月琴最強大的政治背書與中央資源支撐，更將這場選戰拉升至「縣市首長人選」的高度。身為「客家女兒」的林月琴，具備「社福專業」、「客家人」、「女性」三合一特質，被視為破局關鍵，而黨內高層看重其特質、親和力，能與在地進行更深層的互動，而非僅止於生硬的政策宣傳。林月琴受訪時表示，從小看著媽媽勤儉維繫家庭，對客家韌性有深層體會；面對這項艱困挑戰，林月琴坦言，確實是個很大挑戰，卻也細數過去從事社會福利工作的經歷「從未退縮」，他也相信，願意努力、願意改變，苗栗就會有新氣象。