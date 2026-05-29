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主計總處今（29）日公布今年第1季GDP初步統計為14.55％，創近48年來新高，較4月概估數13.69％再上修0.86個百分點；同時大幅上修全年經濟成長率至9.64％，較2月預測值7.71％增加1.93個百分點，創下近16年新高。主計總處指出，主因AI需求遠超預期，帶動商品出口預測大增1114億美元。行政院主計長陳淑姿表示，在去年GDP成長8.76％的高基期之下，今年經濟仍維持高度成長，顯示「國內經濟成長力道非常強」。根據主計總處資料，今年第1季GDP初步統計為14.55％，較4月概估數上修0.86個百分點；全年經濟成長率預估為9.64％，同步較2月預測值上修1.93個百分點。另預估今年每人GDP將達4萬5610美元，消費者物價指數（CPI）年增率則為1.93％，較前次預測上修0.25個百分點。近期多項經濟數據持續強勁成長。4月出口金額達676.2億美元，創歷史次高紀錄，年增率達39％，並寫下連續30個月正成長紀錄；4月外銷訂單金額則高達874.5億美元，年增率飆升至48.1％，不僅連續15個月正成長，經濟部更預估，未來有機會挑戰「單月800億美元以上」的高檔表現。