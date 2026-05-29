美國政府近期公布外星人、不明飛行物（UAP）資料，引發外界熱議，白宮近日也推出「Aliens.gov」全新網站，稱「美國政府保守祕密60年，他們一直躲在我們之中」，不過這事實上是美國移民暨海關執法局（ICE）逮捕非法移民的執法數據。
白宮外星人網站上線 公布藏60年真相
白宮週四上線一個全新網站「Aliens.gov」，以科幻、太空為主題，網站上赫然寫著：「60年來，美國政府一直守著一個嚴密防守的秘密。『外星人』（Aliens）一直在我們之中，居住在我們的社區，並在日常生活中與我們互動。他們在同一家商店購物，和我們的孩子上同一個班級，過著看似正常的普通人類生活。只有一個例外——他們不屬於這裡。」
「數百萬人在夜色的掩護下抵達，並直接融入了我們的社會。無數的總統、國會議員和高級官員對正在發生的事情瞭若指掌。但他們非但沒有保護美國公民，反而選擇掩蓋事實，甚至加速了這場入侵。」
「直到一個男人終於有勇氣說出真相。大膽、不妥協、無所畏懼。川普總統是第一個點出『外星人』對每個美國家庭、每個社區以及我們國家未來構成真正危險的人。真相不再遙不可及，它就在這裡。此時。此刻。」
看似揭露外星人 實際公開非法移民執法數據
雖然這個網站看起來是揭露外星人潛入地球的真相，但實際上，是公布ICE的非法移民執法數據。顯示聯邦執法人員與非法移民的「接觸次數」，以及ICE的逮捕熱點地圖。還能放大查看不同州與城市的逮捕資訊，包括被捕日期、涉嫌罪名、原籍國，以及疑似幫派背景等資料，鼓勵民眾向ICE檢舉可疑人士。
一名白宮官員向《福斯新聞》表示，「這是史無前例的嘗試，旨在吸引大眾目光，讓人們注意到前任政府漏洞百出的邊境政策不只讓邊境各州的家庭陷入危險，全國各地也有許多人暴露在威脅之中。」
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白宮週四上線一個全新網站「Aliens.gov」，以科幻、太空為主題，網站上赫然寫著：「60年來，美國政府一直守著一個嚴密防守的秘密。『外星人』（Aliens）一直在我們之中，居住在我們的社區，並在日常生活中與我們互動。他們在同一家商店購物，和我們的孩子上同一個班級，過著看似正常的普通人類生活。只有一個例外——他們不屬於這裡。」
「數百萬人在夜色的掩護下抵達，並直接融入了我們的社會。無數的總統、國會議員和高級官員對正在發生的事情瞭若指掌。但他們非但沒有保護美國公民，反而選擇掩蓋事實，甚至加速了這場入侵。」
「直到一個男人終於有勇氣說出真相。大膽、不妥協、無所畏懼。川普總統是第一個點出『外星人』對每個美國家庭、每個社區以及我們國家未來構成真正危險的人。真相不再遙不可及，它就在這裡。此時。此刻。」
看似揭露外星人 實際公開非法移民執法數據
雖然這個網站看起來是揭露外星人潛入地球的真相，但實際上，是公布ICE的非法移民執法數據。顯示聯邦執法人員與非法移民的「接觸次數」，以及ICE的逮捕熱點地圖。還能放大查看不同州與城市的逮捕資訊，包括被捕日期、涉嫌罪名、原籍國，以及疑似幫派背景等資料，鼓勵民眾向ICE檢舉可疑人士。
一名白宮官員向《福斯新聞》表示，「這是史無前例的嘗試，旨在吸引大眾目光，讓人們注意到前任政府漏洞百出的邊境政策不只讓邊境各州的家庭陷入危險，全國各地也有許多人暴露在威脅之中。」