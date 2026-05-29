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2026年底地方大選接近，參選人加緊腳步，爭取選民認同。台北市長蔣萬安今（29日）赴市議會備詢，國民黨議員秦慧珠詢問連任信心，蔣萬安回應現階段與團隊專注市政，沒想選舉。秦慧珠更表示，曾多次在不同場合要和人打賭「沈伯洋選上就輸100萬」卻無人敢接，因此當場放話「自己跟自己賭」，若沈伯洋選上台北市長，她將捐出100萬元給台北市社會局，作為救死扶傷與急難救助之用。秦慧珠質疑民進黨的提名布局，認為黨內根本看不起自己的候選人與市長職位。她指出，民進黨市議員早在距離投票8個月前，就完成初選與公告，讓新人舊人提早跑基層；然而，範圍比議員大上6倍的台北市長，民進黨卻拖到5月13日才提名，跑選戰只剩6個月。秦慧珠痛批，這種壓縮基層經營時間的作法，顯示出民進黨對台北市長選舉的輕視。至於沈伯洋個人經歷，秦慧珠批評，民進黨過去派出陳水扁、謝長廷、蘇貞昌、陳時中等人，都具備完整的行政資歷、問政經驗與地方經營基礎；反觀沈伯洋，過去公職僅任不當黨產會兼任委員與不分區立委，不僅不熟悉市政與基層，甚至「不喜歡像我們台北市的市政」。她直指沈伯洋只會搞意識形態與分化對立，提名至今僅有碎片式、即興式的反應，對市政造成騷擾，站在台北市立場，民進黨此舉根本是看不起台北市政。